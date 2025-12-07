Ap

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 13

Las aerolíneas de Estados Unidos fueron notificadas esta semana de que se está llevando a cabo una investigación para determinar si cumplieron con una orden de emergencia que requería recortes de vuelos en 40 aeropuertos principales durante el cierre gubernamental, informó el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA advirtió que las aerolíneas podrían enfrentar multas de hasta 75 mil dólares por cada vuelo que excediera las reducciones ordenadas, que fluctuaron entre 3 y 6 por ciento. Las aerolíneas tienen 30 días para proporcionar documentación que demuestre que cumplieron con la orden.

El cierre de 43 días que comenzó el 1º de octubre provocó largas demoras ya que los controladores de tráfico aéreo faltaron al trabajo, citando estrés y la necesidad de asumir empleos adicionales debido a que no estaban recibiendo sus sueldos. La FAA afirmó que exigir a todas las aerolíneas comerciales que redujeran los vuelos nacionales era algo sin precedente, pero necesario para garantizar un vuelo seguro hasta que se estabilizara el personal en sus torres de control.