Economía
Ver día anteriorDomingo 7 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Brotes de PPA en 19 países de Europa/
A nterior
S iguiente
 
Brotes de PPA en 19 países de Europa
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 13

En lo que va del año se han detectado 9 mil 785 jabalíes afectados con la peste porcina africana (PPA) en 19 países europeos y 899 cerdos en granjas domésticas, de acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Enfermedades Animales (ADIS), la base digital de la Unión Europea de datos y análisis de sanidad animal.

De acuerdo con datos de las autoridades europeas, la peste porcina africana se introdujo en Rusia en 2007 en la región del Cáucaso y a partir de 2014 se propagó a la zona de la Unión Europea a través de los países del Este.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto