Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 13
En lo que va del año se han detectado 9 mil 785 jabalíes afectados con la peste porcina africana (PPA) en 19 países europeos y 899 cerdos en granjas domésticas, de acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Enfermedades Animales (ADIS), la base digital de la Unión Europea de datos y análisis de sanidad animal.
De acuerdo con datos de las autoridades europeas, la peste porcina africana se introdujo en Rusia en 2007 en la región del Cáucaso y a partir de 2014 se propagó a la zona de la Unión Europea a través de los países del Este.