Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 13

En lo que va del año se han detectado 9 mil 785 jabalíes afectados con la peste porcina africana (PPA) en 19 países europeos y 899 cerdos en granjas domésticas, de acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Enfermedades Animales (ADIS), la base digital de la Unión Europea de datos y análisis de sanidad animal.