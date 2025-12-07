Los escarlatas, con más goles en el torneo
Los Diablos buscarán su doceavo campeonato; los felinos, el noveno
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a27
Toluca y Tigres, los dos primeros lugares de la fase regular, definirán el título de la Liga Mx en una final inédita. Los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo el jueves y domingo, con horarios todavía por confirmar, pero con localía asegurada para los Diablos debido a su condición de líder. El actual campeón del futbol mexicano superó 3-2 al Monterrey (3-3 global) en un partido dramático que rozó la sorpresa. Los felinos, en tanto, igualaron en casa 1-1 con Cruz Azul (2-2 global) y también necesitaron de la mejor posición en la tabla como criterio de desempate.
Los Diablos atraviesan un momento de afirmación notable que obliga a que sus rivales se pregunten cuáles son las aspiraciones con las que cuentan ante un campeón decidido a no entregar la corona. Ganó dos trofeos el pasado verano (Liga Mx y Campeón de Campeones), tienen en sus filas al tres veces monarca de goleo, el portugués Paulinho, y una asistencia promedio de 30 mil aficionados en el estadio Nemesio Díez cada vez que juegan de local. “Si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa, ganando 1-0, para llegar a la final, lo firmaba a cualquier precio”, afirmó el miércoles el técnico de los rojos, Antonio Mohamed, luego del juego de ida que perdió por la mínima diferencia en casa de Rayados.
Al equipo escarlata, que no volvió a contar con el mexicano Alexis Vega por lesión, le bastaba con igualar el global para avanzar a su segunda final consecutiva. Pero no se conformó con eso, sino que le dio vuelta.
Dominados desde el comienzo, los regiomontanos resistieron sólo 20 minutos. Dispusieron al menos de seis elementos con características defensivas en el campo, pero, en un centro a segundo poste, el uruguayo Federico Pereira anticipó al portero Luis Cárdenas para romper el cero (19).
Tal como imaginó a su salida del Gigante de Acero, Mohamed celebró el fin de una tarea sencilla. Los Diablos fueron el rival con más goles (43), por lo que marcar en el arco rival es su rutina favorita. Paulinho recibió un pase de Franco Romero y convirtió el segundo antes del descanso (43). Si en septiembre los Diablos aplastaron 6-2 a la Pandilla, ayer firmaron su pase con la mitad de esa renta, aunque con cierto sufrimiento.
El brasileño Helinho hizo el 3-0 desde el manchón de penalti (51) y el español Sergio Ramos, luego de una falta de Marcel Ruiz sobre el neerlandés Anthony Martial, acercó a los visitantes con el tanto de la diferencia (58). La salida de Helinho provocó un desajuste que Roberto de la Rosa aprovechó para el 3-2 (75), con el que los Diablos se vieron obligados a defender en los minutos finales.
Más tarde, en Nuevo León, Tigres hizo valer el peso del estadio Universitario. Con más de 42 mil personas alentando desde las gradas, los felinos dejaron fuera a Cruz Azul (1-1, 2-2 global) de la pelea por el título con un empate.
El argentino Juan Brunetta marcó el gol inicial (27), luego de un pase de lujo del francés André-Pierre Gignac. Y un autogol de Juan José Purata (90+5) emparejó las cosas. Aunque La Máquina fue mejor, el penal detenido por el arquero Nahuel Guzmán a Gabriel Toro Fernández y una línea defensiva que se consagró como la más sólida del torneo (permitió 16 goles en 17 fechas) finiquitaron el pase de los de la UANL.
En el cierre de este año, Toluca buscará así su título 12 en Primera División para igualar al Guadalajara en número de conquistas mientras Tigres, que tiene ocho, intentará dar alcance a La Máquina con su novena estrella.