▲ El equipo rojo celebró el pase a la gran final con su afición ayer en el Nemesio Díez e irá en busca del bicampeonato. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a27

Toluca y Tigres, los dos primeros lugares de la fase regular, definirán el título de la Liga Mx en una final inédita. Los partidos de ida y vuelta se llevarán a cabo el jueves y domingo, con horarios todavía por confirmar, pero con localía asegurada para los Diablos debido a su condición de líder. El actual campeón del futbol mexicano superó 3-2 al Monterrey (3-3 global) en un partido dramático que rozó la sorpresa. Los felinos, en tanto, igualaron en casa 1-1 con Cruz Azul (2-2 global) y también necesitaron de la mejor posición en la tabla como criterio de desempate.

Los Diablos atraviesan un momento de afirmación notable que obliga a que sus rivales se pregunten cuáles son las aspiraciones con las que cuentan ante un campeón decidido a no entregar la corona. Ganó dos trofeos el pasado verano (Liga Mx y Campeón de Campeones), tienen en sus filas al tres veces monarca de goleo, el portugués Paulinho, y una asistencia promedio de 30 mil aficionados en el estadio Nemesio Díez cada vez que juegan de local. “Si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa, ganando 1-0, para llegar a la final, lo firmaba a cualquier precio”, afirmó el miércoles el técnico de los rojos, Antonio Mohamed, luego del juego de ida que perdió por la mínima diferencia en casa de Rayados.

Al equipo escarlata, que no volvió a contar con el mexicano Alexis Vega por lesión, le bastaba con igualar el global para avanzar a su segunda final consecutiva. Pero no se conformó con eso, sino que le dio vuelta.

Dominados desde el comienzo, los regiomontanos resistieron sólo 20 minutos. Dispusieron al menos de seis elementos con características defensivas en el campo, pero, en un centro a segundo poste, el uruguayo Federico Pereira anticipó al portero Luis Cárdenas para romper el cero (19).