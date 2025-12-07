Adriana Díaz Reyes

Cuatro años después de anunciar su retiro, el ex gimnasta mexicano Daniel Corral aún disfruta de exigir al máximo a su cuerpo: ejercitarse de manera constante, convivir con las nuevas generaciones y compartir su optimismo respecto al desarrollo de la disciplina tras su despedida del alto rendimiento.

El medallista mundial y quinto lugar en la prueba de barras paralelas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 encabezó la reunión Entrena con leyendas, en la que se mostró feliz de pasar tiempo con deportistas amateur y relatarles el orgu-llo de representar a nuestro país.

“Creo que la disciplina está en un buen momento y hay que aprovecharlo. En México tenemos nuevas generaciones muy talentosas no sólo en la modalidad artística, sino también en la rítmica y en trampolín. Espero que lo que yo hice como atleta haya sido una motivación para que busquen la excelencia a nivel internacional”, comentó.

Nueva etapa

Corral, de 35 años de edad, disfruta de su nueva etapa al tiempo que vaticina un futuro prometedor para quienes nos representarán en los próximos Juegos Olímpicos.

“Las distintas especialidades de la gimnasia han crecido paralelamente y eso ofrece un panorama esperanzador para Los Ángeles. Como atletas dejamos muchas cosas para cumplir nuestros sueños y ganar medallas, estoy seguro de que quienes nos representen lo harán muy bien.”

Corral, seleccionado nacional en tres justas veraniegas, es el referente más destacado del país en la disciplina junto con Alexa Moreno. En 2012 regresó la gimnasia artística varonil mexicana al magno certamen, que no tenía un representante masculino desde Luis López en Barcelona 1992. El originario de Ensenada participó posteriormente en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.