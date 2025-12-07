Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a12
Cuatro años después de anunciar su retiro, el ex gimnasta mexicano Daniel Corral aún disfruta de exigir al máximo a su cuerpo: ejercitarse de manera constante, convivir con las nuevas generaciones y compartir su optimismo respecto al desarrollo de la disciplina tras su despedida del alto rendimiento.
El medallista mundial y quinto lugar en la prueba de barras paralelas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 encabezó la reunión Entrena con leyendas, en la que se mostró feliz de pasar tiempo con deportistas amateur y relatarles el orgu-llo de representar a nuestro país.
“Creo que la disciplina está en un buen momento y hay que aprovecharlo. En México tenemos nuevas generaciones muy talentosas no sólo en la modalidad artística, sino también en la rítmica y en trampolín. Espero que lo que yo hice como atleta haya sido una motivación para que busquen la excelencia a nivel internacional”, comentó.
Nueva etapa
Corral, de 35 años de edad, disfruta de su nueva etapa al tiempo que vaticina un futuro prometedor para quienes nos representarán en los próximos Juegos Olímpicos.
“Las distintas especialidades de la gimnasia han crecido paralelamente y eso ofrece un panorama esperanzador para Los Ángeles. Como atletas dejamos muchas cosas para cumplir nuestros sueños y ganar medallas, estoy seguro de que quienes nos representen lo harán muy bien.”
Corral, seleccionado nacional en tres justas veraniegas, es el referente más destacado del país en la disciplina junto con Alexa Moreno. En 2012 regresó la gimnasia artística varonil mexicana al magno certamen, que no tenía un representante masculino desde Luis López en Barcelona 1992. El originario de Ensenada participó posteriormente en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.
Aunque ya no representa a México a escala internacional, Corral se mantiene cercano a la disciplina. En abril de este año, lideró la organización de la Copa que lleva su nombre en Nuevo León. En la competencia participaron más de 2 mil deportistas de todo el país.
“Fue un concepto muy creativo que significó mucho para todo el equipo. Quiero que las nuevas generaciones se enamoren de la gimnasia desde pequeños, justo como me pasó a mí cuando desperté a las cuatro de la mañana para ver competir a Denisse López en los Olímpicos de Sídney 2000”, relató.
Corral convivió con algunos deportistas amateur la tarde de ayer. El también ganador del Premio Nacional del Deporte (2013) ofreció una plática motivacional sobre los principios que guiaron su camino al éxito: disciplina, resiliencia, intención y constancia.
Después, se llevó a cabo una clase dinámica de seis bloques, trabajando fuerza, flexibilidad, estabilidad y control corporal; una técnica que lo llevó a convertirse en referente de la gimnasia a escala mundial.
Desde su despedida del alto rendimiento, el bajacaliforniano se ha mantenido activo como conferencista, así como con la organiza-ción de diversos eventos y la publicación de libros como Descubrimientos inesperados de una vida exitosa, texto en el que comparte las lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria.