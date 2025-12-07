Verstappen se llevó la pole position en Abu Dabi
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a12
La última carrera sería la decisiva para proclamar un campeón en la temporada 2025 de Fórmula 1. Un escenario que no se veía desde que Max Verstappen (Red Bull) arrebató en 2021 el triunfo en un duelo contra Lewis Hamilton y lo consiguió en la vuelta final. Definir un monarca en la última carrera del serial ha ocurrido en 30 ocasiones y es un desenlace que agrega adrenalina a toda la temporada del máximo serial del automovilismo.
Esta vez llegaron al Gran Premio de Abu Dabi tres pilotos con posibilidades de alzar la corona. Quien tiene más posibilidades, sin embargo, es Lando Norris, de McLaren, con 408 puntos, 16 más que su compañero de equipo Oscar Piastri. Pero el segundo en discordia es el tetracampeón Max Vestappen, a sólo 12 unidades de distancia del líder y quien ha demostrado poseer la pericia y una mente privilegiada que le permite tomar decisiones a la misma velocidad a la que conduce su monoplaza.
Norris tenía claras ventajas, pues sólo requiere subir al podio para proclamarse campeón. Incluso una última victoria de Verstappen, necesitaba que Norris terminara cuarto o más abajo. Un triunfo de Piastri, requería que Norris estuviera fuera de los cinco primeros. Demasiadas combinaciones para hacer más dramático este final.
Y para dejarlo en llamas, Versta-ppen consiguió la pole position de la última carrera. El británico Norris se quedó a 0.201 segundos del neerlandés en la clasificación; una diferencia significativa en una vuelta.
Piastri apareció justo en tercer lugar y con la esperanza de que podía remontar una desventaja de 16 puntos.
Salir desde la primera posición de la parrilla es crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde rebasar es particularmente difícil. Todos los pilotos que han ganado salieron de la pole desde 2015. El último que no triunfó desde esa posición fue Nico Rosberg en 2014, cuando fue superado por su entonces compañero en Mercedes, Hamilton.
Por la hazaña
Que Verstappen tuviera posibilidades de lucha pelear por su quinto título de manera consecutiva ya representó una hazaña por sí misma. Porque después de dominar una era, de 2021 a 2024, estaba prácticamente fuera de posibilidades ante los McLaren. Para volver a estar en condiciones de lucha tuvo que remontar más de cien puntos. Después de ganar el GP de los Países Bajos el 31 de agosto, Piastri lideraba a Norris por 34 puntos y estaba 104 por delante de Versta-ppen, quien solo había ganado dos carreras. Pero las vicisitudes de la Fórmula 1 surgieron de forma inopinada para darle mayor emoción a esta temporada.
Malas decisiones en McLaren, entre ellas las que provocaron las descalificaciones de ambos pilotos en el Gran Premio de Las Vegas, abrieron la puerta para que el neerlandés sacara su mejor versión en mucho tiempo y consiguiera triunfos en Las Vegas y Qatar para remontar puntos de manera increíble.
“Voy a darlo todo, no tengo nada que perder. Voy a intentar ganar la carrera; si tengo que atacar, atacaré”, dijo Verstappen tras la calificación del sábado.
“A ver qué podemos hacer. En el fondo queremos sumar muchos puntos, pero también necesitamos un poco de suerte con lo que pase detrás. Podemos hablar de estrategia durante dos horas y, después de la primera vuelta, echarlo todo a perder”, agregó con cierto reca-to ante el inesperado final de una temporada en llamas.