▲ Lando Norris (izquierda), Max Verstappen y Oscar Piastri son los tres pilotos en la disputa por el título de la Fórmula 1. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a12

La última carrera sería la decisiva para proclamar un campeón en la temporada 2025 de Fórmula 1. Un escenario que no se veía desde que Max Verstappen (Red Bull) arrebató en 2021 el triunfo en un duelo contra Lewis Hamilton y lo consiguió en la vuelta final. Definir un monarca en la última carrera del serial ha ocurrido en 30 ocasiones y es un desenlace que agrega adrenalina a toda la temporada del máximo serial del automovilismo.

Esta vez llegaron al Gran Premio de Abu Dabi tres pilotos con posibilidades de alzar la corona. Quien tiene más posibilidades, sin embargo, es Lando Norris, de McLaren, con 408 puntos, 16 más que su compañero de equipo Oscar Piastri. Pero el segundo en discordia es el tetracampeón Max Vestappen, a sólo 12 unidades de distancia del líder y quien ha demostrado poseer la pericia y una mente privilegiada que le permite tomar decisiones a la misma velocidad a la que conduce su monoplaza.

Norris tenía claras ventajas, pues sólo requiere subir al podio para proclamarse campeón. Incluso una última victoria de Verstappen, necesitaba que Norris terminara cuarto o más abajo. Un triunfo de Piastri, requería que Norris estuviera fuera de los cinco primeros. Demasiadas combinaciones para hacer más dramático este final.

Y para dejarlo en llamas, Versta-ppen consiguió la pole position de la última carrera. El británico Norris se quedó a 0.201 segundos del neerlandés en la clasificación; una diferencia significativa en una vuelta.

Piastri apareció justo en tercer lugar y con la esperanza de que podía remontar una desventaja de 16 puntos.

Salir desde la primera posición de la parrilla es crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde rebasar es particularmente difícil. Todos los pilotos que han ganado salieron de la pole desde 2015. El último que no triunfó desde esa posición fue Nico Rosberg en 2014, cuando fue superado por su entonces compañero en Mercedes, Hamilton.