▲ Dos años después de su llegada a la liga estadunidense, el astro argentino cumplió a la afición de Miami. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a11

Fort Lauderdale., Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la Major League Soccer (MLS) al imponerse ayer en la final por 3-1 al Vancouver Whitecaps.

El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta al minuto 8.

Después de que Vancouver empató por conducto del canadiense Ali Ahmed al 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el tanto de su compatriota Rodrigo de Paul, al 71.

El estadio del Inter, que jugaba la final de local, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, al 90+6.

El rosarino alzó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami, mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el futbol.

“Este título no se podía escapar ante nuestra gente, en el último partido de Jordi y Busi”, dijo un emocionado Javier Mascherano, campeón en su primera temporada de técnico.

El retiro de los gigantes españoles y la incógnita sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, que ayer volvió a ser suplente, convertían esta final en la última oportunidad del Inter de coronarse con los llamados Cuatro Fantásticos.