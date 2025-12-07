Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a11
Fort Lauderdale., Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la Major League Soccer (MLS) al imponerse ayer en la final por 3-1 al Vancouver Whitecaps.
El astro argentino se sacó una genialidad de la chistera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta al minuto 8.
Después de que Vancouver empató por conducto del canadiense Ali Ahmed al 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el tanto de su compatriota Rodrigo de Paul, al 71.
El estadio del Inter, que jugaba la final de local, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, al 90+6.
El rosarino alzó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami, mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el futbol.
“Este título no se podía escapar ante nuestra gente, en el último partido de Jordi y Busi”, dijo un emocionado Javier Mascherano, campeón en su primera temporada de técnico.
El retiro de los gigantes españoles y la incógnita sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, que ayer volvió a ser suplente, convertían esta final en la última oportunidad del Inter de coronarse con los llamados Cuatro Fantásticos.
“Estoy feliz por lo que conseguimos, por ellos, porque puedan terminar su carrera de esta manera Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, con todo lo que ganaron, y que puedan retirarse con esta MLS”, afirmó Messi sobre sus también ex compañeros en el Barcelona.
A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del futbol y completó la conquista de la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el París Saint-Germain.
El argentino, quien ya dominaba la MLS a título individual con los premios de MVP y Bota de Oro, culminó la promesa de llevar al Inter a lo más alto a sólo seis meses del arranque del Mundial, para el que aún no ha confirmado su presencia.
En actividad de la Liga de España, el Barcelona arrolló ayer al Betis, tras derrotarlo por 5-3 con un triplete de Ferran Torres y goles de Rooney Bardghji y Lamine Yamal (de penal), con lo que sigue de líder.
En tanto, la carrera por el título de la Liga Premier de Inglaterra se abrió después de que el líder Arsenal perdió 2-1 ante el Aston Villa. La ventaja de los Gunners se redujo a sólo dos puntos luego de que el Manchester City, segundo, venció 3-0 al Sunderland.
