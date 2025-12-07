▲ Un aficionado haitiano observa con atención los rivales a los que enfrentará su selección, que vuelve a una Copa del Mundo luego de cinco décadas. Foto Ap

Domingo 7 de diciembre de 2025

Contra todos los pronósticos debido a las tensiones políticas, Irán y Haití, los cuales son parte de la lista de países con acceso restringido a Estados Unidos, disputarán la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio estadunidense.

Si bien se esperaba que debido al enfrentamiento diplomático entre Irán y la Casa Blanca, así como el rechazo del gobierno de Donald Trump hacia Haití, ambos países pudieran jugar en Canadá o incluso México, pero el anuncio del calendario oficial del certamen sorprendió al revelar que tendrán como escenario de sus partidos a recintos de Estados Unidos.

Apenas unos días después de que se registró un episodio de tensión debido a que EU le negó las visas a directivos de la Federación de Futbol de Irán, el país asiático ahora deberá enfocarse en el debut que hará en la Copa del Mundo cuando se mida el 15 de junio en Los Ángeles a Nueva Zelanda, como parte del Grupo G.

El segundo juego de los iraníes será seis días después frente a Bélgica también en el Sofi Stadium, con capacidad para 70 mil personas. La selección asiática cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en el Lumen Field, en Seattle.

La designación de sedes para los juegos del Grupo G, donde se encuentra Irán, también llama la atención debido a que Nueva Zelanda tendrá su bastión en Vancouver, Canadá, pues en esa ciudad enfrentará a Bélgica y a Egipto; lo cual refleja que había la posibilidad de que los iraníes tuvieran su campamento fuera del territorio estadunidense.

Las tensiones políticas entre Estados Unidos e Irán datan desde la década de 1950, cuando la Casa Blanca respaldó un golpe de Estado en contra del entonces primer ministro Mohammad Mosaddeq, quien decretó la nacionalización del petróleo en el país asiático. Las diferencias diplomáticas se avivaron con la revolución islámica en 1979 y han aumentado por el programa nuclear iraní, así como por los ataques de Israel al territorio palestino en Medio Oriente.