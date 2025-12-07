Ambas naciones están en lista de acceso restringido
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a11
Contra todos los pronósticos debido a las tensiones políticas, Irán y Haití, los cuales son parte de la lista de países con acceso restringido a Estados Unidos, disputarán la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio estadunidense.
Si bien se esperaba que debido al enfrentamiento diplomático entre Irán y la Casa Blanca, así como el rechazo del gobierno de Donald Trump hacia Haití, ambos países pudieran jugar en Canadá o incluso México, pero el anuncio del calendario oficial del certamen sorprendió al revelar que tendrán como escenario de sus partidos a recintos de Estados Unidos.
Apenas unos días después de que se registró un episodio de tensión debido a que EU le negó las visas a directivos de la Federación de Futbol de Irán, el país asiático ahora deberá enfocarse en el debut que hará en la Copa del Mundo cuando se mida el 15 de junio en Los Ángeles a Nueva Zelanda, como parte del Grupo G.
El segundo juego de los iraníes será seis días después frente a Bélgica también en el Sofi Stadium, con capacidad para 70 mil personas. La selección asiática cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en el Lumen Field, en Seattle.
La designación de sedes para los juegos del Grupo G, donde se encuentra Irán, también llama la atención debido a que Nueva Zelanda tendrá su bastión en Vancouver, Canadá, pues en esa ciudad enfrentará a Bélgica y a Egipto; lo cual refleja que había la posibilidad de que los iraníes tuvieran su campamento fuera del territorio estadunidense.
Las tensiones políticas entre Estados Unidos e Irán datan desde la década de 1950, cuando la Casa Blanca respaldó un golpe de Estado en contra del entonces primer ministro Mohammad Mosaddeq, quien decretó la nacionalización del petróleo en el país asiático. Las diferencias diplomáticas se avivaron con la revolución islámica en 1979 y han aumentado por el programa nuclear iraní, así como por los ataques de Israel al territorio palestino en Medio Oriente.
Ahora, rumbo al Mundial 2026, donde Estados Unidos será uno de los anfitriones junto con México y Canadá, las diferencias diplomáticas desataron controversia desde antes de que se realizara el sorteo para conocer los partidos de la fase de grupos.
El gobierno de Estados Unidos negó las visas a un grupo de directivos de la Federación de Futbol de Irán, entre ellos al presidente del organismo, Mehdi Taj, para asistir al sorteo que se realizó el 5 de diciembre en Washington, capital estadunidense, y donde uno de los protagonistas fue Donald Trump.
Como respuesta, en un inicio, Teherán indicó que no asistiría a la ceremonia, pero dio mar-cha atrás a esa decisión al confirmar la presencia del entrenador de la selección, Amir Ghalenoei, así como de otras dos personas que forman parte del comité de la federación de futbol.
El repudio al país caribeño
Haití es otro de los invitados a la Copa que ha causado sorpresa y revuelo, no sólo por retornar a un Mundial después de cinco décadas, sino también por las adversidades internas debido a que la isla ha sido azotada por una ola de violencia, pobreza, un brote epidemiológico de cólera, así como conflictos políticos internos.
Aun con ese panorama que lo ha llevado a ser el país más pobre de América Latina, también enfrenta políticas de exclusión por parte de Estados Unidos. El propio Trump ha proferido insultos discriminatorios contra Haití, al tiempo que lo incluyó en este año en la lista de países con restricción de ingreso al territorio estadunidense, lo que afectará principalmente a los aficionados caribeños.
No obstante, la selección de Haití, que incluso está integrada por jugadores que crecieron y se formaron fuera de la isla, enfrentará el 13 de junio en Boston a Escocia como parte del sector C; seis días después tendrá de rival a la pentacampeona Brasil en Filadelfia, al tiempo que cerrará la fase de grupos en Atlanta contra Marruecos.