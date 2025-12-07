Anuncia FIFA el Calendario Oficial
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a10
Colombia y Túnez tendrán su bastión en México durante la fase de grupos del Mundial 2026, al tiempo que Uruguay y España disputarán en Guadalajara uno de los encuentros más atractivos de esta ronda del certamen, anunció la FIFA al dar a conocer el calendario oficial del torneo. El organismo también confirmó que el duelo inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica será a las 13 horas en el estadio Azteca.
La selección nacional, bajo el mando de Javier Aguirre y ubicada en el sector A, sostendrá su segundo encuentro del torneo el 18 de junio a las 19 horas en el estadio de Guadalajara contra Corea del Sur.
El Tricolor cerrará la fase de grupos el 24 de junio en el recinto de Santa Úrsula con rival por confirmar entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, que saldrá del repechaje europeo en marzo próximo.
Como parte de los encuentros del Grupo A, el recinto de Guadalajara será el escenario el 11 de junio a las 20 horas del juego entre Corea del Sur contra el equipo europeo que gane el repechaje, mientras en Monterrey se realizará el partido entre los coreanos y Sudáfrica el 24 de junio a las 19 horas.
Uno de los juegos más atractivos para disputarse en México será el de Uruguay contra España –número uno del ranking mundial de la FIFA– y el cual se llevará a cabo el 26 de junio a las 18 horas en el estadio de Guadalajara. El partido, además de tener de protagonistas a dos selecciones de gran nivel, también podría definir al líder del sector H, pues se espera una gran actuación por parte de ambos.
Será el único encuentro de ese sector en México, pues La Roja, con la joven estrella Lamine Yamal, debutará el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta para enfrentar seis días después en el mismo recinto a Arabia Saudita. Uruguay, a su vez, se medirá primero ante los sauditas en Miami y después se encontrará con Cabo Verde en la misma ciudad.
El sector F también jugará en México al tener a Monterrey como escenario de dos partidos. Túnez se enfrentarán el 14 de junio a las 20 horas a un equipo del repechaje europeo (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) en el inmueble regiomontano y también se medirá en ese mismo recinto ante Japón el 20 de junio a las 22 horas.
Además de ser la casa oficial del Tricolor, el estadio Azteca también recibirá a Colombia y Uzbekistán el 17 de junio a las 20 horas como parte de un juego del Grupo K.
Así, el conjunto colombiano será uno de los planteles que se resguardará en México durante esta fase del torneo, pues chocará el 23 de junio a las 20 horas en Guadalajara al ganador del repechaje intercontinental, donde se encuentra Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.
Si bien se esperaba que Portugal con su estrella Cristiano Ronaldo fueran el equipo del sector K que jugará en México, la selección lusa tendrá su bastión en Estados Unidos, pues se medirá a Colombia en Miami para después viajar a Houston, donde tendrá de rival al ganador del repechaje internacional.
Grandes escenarios para Argentina
El campeón Argentina comenzará la defensa de su corona junto con Lionel Messi en dos de los recintos con mayor aforo de este Mundial. El camino de la Albiceleste en el Grupo J comenzará el 16 de junio ante Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas y el cual tiene una capacidad para 73 mil personas.
La escuadra dirigida por Lionel Scaloni continuará su recorrido el 22 de junio contra Austria y el 27 del mismo mes frente a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, el inmueble más grande del certamen con una capacidad para 94 mil asistentes.
En un duelo de grandes expectativas, la subcampeona Francia con Kylian Mbappé, enfrentará el 26 de junio en Boston a Noruega, que presume en sus filas a Erling Haaland, en el último duelo del sector I, considerado el Grupo de la muerte.
Francia iniciará su recorrido el 16 de junio en el Metlife Stadium, de Nueva Jersey, y seguirá el 22 del mismo mes en Filadelfia en contra del ganador del repechaje intercontinental, en el que Bolivia, Irak, Congo y Surinam disputan su boleto.
Como anfitrión del torneo, Estados Unidos debutará el 12 de junio en Los Ángeles ante Paraguay, en un duelo del Grupo D, mientras Canadá hará su presentación el mis-mo día en Toronto contra el ganador de la repesca europea, en la cual se encuentran Italia, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte y Gales.