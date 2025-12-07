De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. a10

Colombia y Túnez tendrán su bastión en México durante la fase de grupos del Mundial 2026, al tiempo que Uruguay y España disputarán en Guadalajara uno de los encuentros más atractivos de esta ronda del certamen, anunció la FIFA al dar a conocer el calendario oficial del torneo. El organismo también confirmó que el duelo inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica será a las 13 horas en el estadio Azteca.

La selección nacional, bajo el mando de Javier Aguirre y ubicada en el sector A, sostendrá su segundo encuentro del torneo el 18 de junio a las 19 horas en el estadio de Guadalajara contra Corea del Sur.

El Tricolor cerrará la fase de grupos el 24 de junio en el recinto de Santa Úrsula con rival por confirmar entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, que saldrá del repechaje europeo en marzo próximo.

Como parte de los encuentros del Grupo A, el recinto de Guadalajara será el escenario el 11 de junio a las 20 horas del juego entre Corea del Sur contra el equipo europeo que gane el repechaje, mientras en Monterrey se realizará el partido entre los coreanos y Sudáfrica el 24 de junio a las 19 horas.

Uno de los juegos más atractivos para disputarse en México será el de Uruguay contra España –número uno del ranking mundial de la FIFA– y el cual se llevará a cabo el 26 de junio a las 18 horas en el estadio de Guadalajara. El partido, además de tener de protagonistas a dos selecciones de gran nivel, también podría definir al líder del sector H, pues se espera una gran actuación por parte de ambos.

Será el único encuentro de ese sector en México, pues La Roja, con la joven estrella Lamine Yamal, debutará el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta para enfrentar seis días después en el mismo recinto a Arabia Saudita. Uruguay, a su vez, se medirá primero ante los sauditas en Miami y después se encontrará con Cabo Verde en la misma ciudad.

El sector F también jugará en México al tener a Monterrey como escenario de dos partidos. Túnez se enfrentarán el 14 de junio a las 20 horas a un equipo del repechaje europeo (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) en el inmueble regiomontano y también se medirá en ese mismo recinto ante Japón el 20 de junio a las 22 horas.