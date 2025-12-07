▲ Margaret Atwood en la ceremonia de entrega del Premio Booker por El asesino ciego, en el momento en que se anunció que ganó. Londres, 2000. Foto tomadas de Libro de mis vidas

▲ Primera vez que fotografiaron a la autora canadiense para una entrevista en un periódico, a propósito de The Circle Game, en Cambridge, Massachussetts, en 1967. Foto tomadas de Libro de mis vidas

Margaret Atwood

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 5

La esperada autobiografía de la escritora y poeta canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939), Libro de mis vidas: Como unas memorias, recorre su infancia en los bosques de Ontario y Quebec, sus primeros cuentos, la libertad de una niñez atípica, sus combates feministas y el éxito universal de El cuento de la criada y Los testamentos. La lucidez, la ironía y la honestidad de la autora atraviesan recuerdos precisos y otros teñidos de fantasía, lo que le permite examinar el acto de escribir, el ejercicio de la memoria y la transformación de la experiencia en literatura. Premiada con el Booker Prize y traducida a numerosos idiomas, Atwood permanece como una voz decisiva de la narrativa contemporánea. Con autorización de Ediciones Salamandra (Penguin Random House), publicamos un fragmento del ejemplar.

Introducción

Casi esperé ver a mi doble corriendo a toda velocidad por el pueblo, perseguido por una turba, pero imagino que las cosas no funcionaban de ese modo.

Ransom Riggs,

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares

Hace unos años me pidieron que apareciera en una secuencia de acción para un programa de humor. El presentador, Rick Mercer, estaba grabando una serie de escenas en las que personas que eran famosas por una habilidad concreta, como la escritura, dejaban boquiabiertos a los telespectadores haciendo algo distinto y que no tuviera nada que ver con lo suyo, como bien podía ser liarse un porro.

–Quiero que tú salgas de portera de hockey –me dijo Rick.

–Uy, va a ser que no –le dije–. ¿No podría limitarme a preparar un pastel o algo por el estilo?

–No. Tienes que salir de portera.

–¿Por qué?

–Porque tendrá gracia. Fíate de mí.

Así que salí de portera, con la equipación completa, con mis protecciones, mis guantes y mi palo. Se me puede ver en YouTube, ahí sigo, dándolo todo y metida en mi papel de portera; y sí, la verdad es que tiene gracia.

Llevaba mis propios patines de patinaje artístico, pequeñitos y blancos, con unos calcetines negros por encima para que parecieran de hockey. Pero con los de patinaje artístico no hay manera de deslizarse y juntar las espinilleras, así que esas partes más arriesgadas las representó una doble de cuerpo, una dotada jugadora de hockey femenino. Con la máscara puesta nadie diría que no soy yo. La doble se encarga de afrontar los riesgos que tú misma eres demasiado recatada o gallina o poco habilidosa para asumir.

“Ojalá tuviera una doble de cuerpo en la vida real”, pensé. “Me vendría de perlas”.

La cuestión es que sí que tengo una. Como todos los escritores.

La doble aparece en cuanto tú te pones a escribir. ¿Cómo iba a ser si no? Está tu yo del día a día, y luego está la otra, que es quien en realidad escribe. No son la misma.

Aunque, en mi caso, son más de dos. Son muchísimas.

Unos meses después de que se publicara mi sexta novela, El cuento de la criada, participé en una actividad literaria para promocionarla.

Durante la ronda de preguntas del público, con el micro abierto, que muchos de los presentes utilizaban para soltar sus sermones, un hombre dio su opinión.

–Entonces, El cuento de la criada es autobiográfica –afirmó.

No era una pregunta.

–No, no lo es –dije yo.

–Sí que lo es.

–No, no lo es. Está ambientada en el futuro.

–¿Y qué más da?

Aquel hombre no tenía razón. En mi propia experiencia vital, nunca había llevado un conjunto de color rojo con cofia blanca ni me habían coaccionado para que procreara para los mandamases de una jerarquía teológica. Pero en un sentido muy amplio, estaba en lo cierto. Todo lo que se cuela en tu escritura ha pasado antes por tu cabeza de alguna forma. Puede que hagas un batiburrillo y crees nuevas quimeras, pero las materias primas deben haber viajado antes por tu mente. ¿Qué es una “autobiografía”? ¿Sólo una serie de hechos que te han sucedido en el mundo físico, o también una crónica de un viaje interior? ¿Se parece al Robinson Crusoe de Defoe (he aquí cómo construí mi cabaña), o más bien a la Apologia pro vita sua de Newman (he aquí por qué cambié de creencias)?

Cuando surgió la idea de escribir unas “memorias literarias” (¿de quién fue?, mis recuerdos se encogen de hombros, pero fue alguien del mundo editorial), a ella, a él o a quienes fueran, les respondí: “Sería una pesadez. ¿Sabes ese chiste tan malo del viejo pescador de la Costa Este que cuenta peces? ‘Un pez, dos peces, otro pez, otro pez, otro pez...’ Pues mis ‘memorias literarias’ serían más o menos así: ‘Escribí un libro, escribí un segundo libro, escribí otro libro, escribí otro más...’ Para morirse del aburrimiento.

“¿Quién quiere leer la historia de alguien sentado delante de un escritorio peleándose con unos folios en blanco?”

“¡Ah, pero es que no nos referíamos a eso! ¡Nos referíamos a unas memorias, ya sabes, de estilo literario!”, dijeron.

Lo cual me resultó todavía más desconcertante. ¿Qué podría salir de aquello? ¿Una sátira heroica en pareados dieciochescos?

Oh, Aurora de rosados

dedos, que el telón se aparte

y yo aparezca en mi mesa,

entregada a mi Arte.

¿O algo más en consonancia con el estilo gótico flamígero de, pongamos, Poe?

Miles de imágenes de tonos brillantes se arremolinaban en mi aturdida mente, y espectros amenazantes atestaban los tenebrosos rincones de mi cámara llena de tapices. En un arrebato agarré mi pluma hechizada y, haciendo caso omiso al enorme borrón de tinta que ahora adquiría formas demoníacas sobre el pergamino níveo y deslumbrante que había ante mí, me dispuse a...

No, no funcionaría.

Una de mis primeras entrevistas para un periódico tuvo lugar en 1967. Para mi gran sorpresa, y también para la del resto del mundo, yo acababa de ganar el único premio literario importante que se concedía en Canadá en aquella época, el Governor General’s Award, por mi primera antología poética, The Circe Game. En ese momento, vivía en Cambridge, Massachusetts, y era estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard. A un periódico canadiense se le ocurrió que sería buena idea hacerse eco de mi galardón, así que, para entrevistarme, envió a un corresponsal de guerra que por aquel entonces acababa de regresar de Vietnam. Imagino que sus amigos se mofarían de él sin piedad. “¿Qué, has vuelto a entrevistar a otra jovencita poeta?”

Me presenté con un vestidito rojo y medias de rejilla. El periodista no llevaba puesto el chaleco antibalas, pero bien podría haberlo llevado. Nos sentamos en una cafetería. Me miró. Lo miré.

Ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer.

Finalmente, me dijo: “Cuente algo interesante. Diga que escribe drogada todos sus poemas”.

¿Es eso lo que se habría esperado de mí en unas memorias literarias? ¿Alcoholismo, fiestas libertinas, consumo de drogas, flagrantes transgresiones sexuales, con la premisa de que la propia escritura no es más que un derivado que rezumó o germinó de la pila de residuos orgánicos de mi aberrante comportamiento? Sin embargo, no era a eso a lo que dedicaba mi tiempo, o al menos la mayor parte de mi tiempo.

“Creo que mejor no”, les dije a quienes me habían sugerido escribir mis memorias literarias. ¿O me lo dije a mí misma? Sea como fuere, la palabra importante era “no”.