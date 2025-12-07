T

odos los libros de Rosita Nissan publicados a lo largo de su vida son más que un libro: son una rebanada frutal y alimenticia que nutre y calma la sed de sus seguidores y de jóvenes lectores que admiran la forma en que habla de sí misma y del México que le ha tocado vivir con pasión, alegría y mucho sentido del humor.

Vi a Rosa por vez primera en el frontón que Alicia y Alfonso Trueba prestaban para impartir algunas clases a cargo de Vicente Quirarte, Gonzalo Celorio, Hugo Hiriart, Juan Villoro y otros grandes maestros de literatura. Cuando el presidente Luis Echeverría nombró a Rosario Castellanos embajadora en Israel, el Instituto Kairos que dirigía el padre Pardinas me mandó pedir que la remplazara, cosa imposible, porque ante todo yo era periodista. Después del frontón, Alicia Trueba construyó en su casa de San Ángel un salón de gran tamaño sólo para talleres literarios, y entonces supe lo que era la total devoción por la literatura de un grupo de hombres y mujeres que comentaba lecturas y acontecimientos culturales del llamado Distrito Federal. Lo hacían con pasión. Veinte hombres y mujeres esperaban en torno a una mesa la llegada de su maestro a las 10 de la mañana. En una de esas entró al salón con mucho desparpajo y graciosa gorrita en la cabeza una mujer que dijo en voz muy alta: “Soy Rosa Nissan”. Había una interrogación en su mirada y pensé, al ver el hambre en sus ojos: “ahí adentro hay algo muy distinto”. Todas las presentes amábamos la literatura y todas habíamos leído por lo menos a los grandes rusos, a Tolstoi, a Dostoievski y a ése escritor que todavía flota en el cielo, Antoine de St. Exupéry, quien nos envió a un Principito que supo caer de otro planeta y pedirle que por favor le dibujara un borrego. Todas éramos borregas en la realidad de nuestra vida de esposas y madres abnegadas.

Al leer los primeros textos de Rosa Nissan pensé: “ella sí tiene una rebeldía adentro”. Rosita aún no sabía que sería escritora y que iba a darnos su primera novela Novia que te vea, obra que no sólo se lee, sino que se bebe paladeándola y se guarda en la noche debajo de la almohada para poder abrirla de inmediato a la mañana siguiente.

En esos años, Rosa parecía una manzana, por eso los libros que escribió resultaron frutales. ¿Por qué nos los comíamos a mordidas? Porque Rosa confecciona una obra que llega al paladar y luego al estómago y finalmente se queda como si los hubieran sembrado en el Jardín de las delicias que es nuestro cuerpo.

Rosa era la más espontánea de todas las posibles escritoras, la más auténtica y, por tanto, la más valiente. Su prosa sorprendía y provocaba risas y sonrisas, como quien juega a la roña o a los encantados del recreo. Hinchada de palabras, todas esperábamos que salieran de su boca, y sobre todo de su pluma, para sonreír y, en muchas ocasiones, reírnos a carcajadas. Quienes amamos la literatura escuchamos a Rosa Nissan con gran atención y curiosidad.