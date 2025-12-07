Cultura
Rumbo a la ceremonia Nobel
Foto
▲ La ceremonia y el banquete del Premio Nobel, el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, será el momento culminante de la semana previa durante la cual los galardonados realizan varias actividades, entre ellas la donación de artículos al Museo del Premio Nobel y la firma en las sillas del restaurante de ese recinto, tradición que comenzó con el centenario del Premio Nobel en 2001. En la imagen, el escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, durante su visita al Museo Nobel en Estocolmo.Foto Afp
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3
