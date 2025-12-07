Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó la entrega de 52 piezas arqueológicas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un nuevo lote de recuperaciones que se que suma a los más de 2 mil objetos culturales restituidos durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con un comunicado de la SRE difundido ayer, esta acción subraya la defensa del patrimonio histórico y de las raíces nacionales como uno de los ejes rectores de la actual política exterior mexicana.
La entrega material de los bienes se realizó el 5 de diciembre por conducto de la Consultoría Jurídica de la cancillería. De acuerdo con la dependencia, estas piezas fueron “restituidas de manera voluntaria por particulares”, que tomaron la iniciativa de contactar a las representaciones diplomáticas de México. Específicamente, las devoluciones se gestionaron mediante la embajada de México en Estados Unidos, así como en los consulados ubicados en las ciudades de Nueva York, Sacramento y San Francisco.
Tras la recepción de los objetos, especialistas del INAH realizaron los dictámenes correspondientes para verificar su autenticidad y procedencia. El análisis concluyó que, en apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, “dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación”. El peritaje detalló que las piezas poseen “rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 aC y 1521 dC”.
El gobierno de México reafirmó su compromiso de salvaguardar la identidad cultural del país y aseguró que las autoridades continuarán con el ”trabajo interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y restituirlos a sus lugares de origen”.