▲ Las piezas poseen “rasgos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca”, según peritaje del INAH. Foto cortesía de la SRE

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) formalizó la entrega de 52 piezas arqueológicas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un nuevo lote de recuperaciones que se que suma a los más de 2 mil objetos culturales restituidos durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con un comunicado de la SRE difundido ayer, esta acción subraya la defensa del patrimonio histórico y de las raíces nacionales como uno de los ejes rectores de la actual política exterior mexicana.

La entrega material de los bienes se realizó el 5 de diciembre por conducto de la Consultoría Jurídica de la cancillería. De acuerdo con la dependencia, estas piezas fueron “restituidas de manera voluntaria por particulares”, que tomaron la iniciativa de contactar a las representaciones diplomáticas de México. Específicamente, las devoluciones se gestionaron mediante la embajada de México en Estados Unidos, así como en los consulados ubicados en las ciudades de Nueva York, Sacramento y San Francisco.