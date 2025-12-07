▲ Silvestre y Esmeralda Ortiz Unceta, hijos de Gritón, durante la apertura de la exhibición Mensajes desde la pintura. Foto María Luisa Severiano

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3

El delirante estallido de colores y trazos lúdicos de la muestra Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura, inaugurada el viernes pasado en el Museo de la Ciudad de México para conmemorar el primer aniversario luctuoso de ese artista, es más que un periplo que va de la celebración a la denuncia y al llamado a la resistencia y la lucha.

Es, también, el comienzo de un proyecto de largo aliento mediante el que se busca delinear un retrato poliédrico de las aristas que conformaron el quehacer de un hombre que, si bien tenía como eje el arte, también destacó en la gestión cultural, el activismo, la defensa del náhuatl, el muralismo, la escritura, la edición, la música, la educación y la creación de espacios.

“Esta exposición es el primer paso para una gran retrospectiva que abarcará varios núcleos que no necesariamente se limitarán a un espacio, para contar quién fue Gritón”, explicó Esmeralda Ortiz Unceta, hija del creador, quien junto con su hermano Silvestre y la galería Banda Municipal diseñan una línea de acción para cumplir tal cometido.

“Cuando nos pusimos a revisar los archivos de mi papá, a buscar historias, a contactar con sus amigos y conocidos, vimos que no hay espacio para condensar lo que fue su vida. Porque, al final, ésta se ramificó, estaba en diferentes ámbitos”, refirió Esmeralda en entrevista con este diario.

“Al final es un trabajo inmenso. Conforme se acercaba más esta exposición nos dimos cuenta de que no podía ser una retrospectiva, porque no da cuenta de su amplio trabajo. Nos propusimos más bien hacer núcleos.

“Sentimos que esta exposición no cierra nada, sino que abre la puerta para seguir respondiendo a la pregunta: ¿quién fue Gritón?

Al respecto, Aleida Pardo Hernández, gestora cultural y fundadora de Banda Municipal –galería de arte que trabaja con el archivo de este artista fallecido el 5 de diciembre de 2024–, agregó que la siguiente tarea será reunir las historias y voces que hay detrás de ese creador, a fin de ir enriqueciendo un archivo que es vivo y coral.

“Hay un acervo que la familia tiene ya ordenado, pero también hay una historia por recopilar y ordenar. Con personajes tan relevantes y únicos como él, lo más importante es reunir la serie de proyectos, voces y anécdotas que existen y que seguirán surgiendo”, agregó también en entrevista.

La tarea que se avecina será ardua, reconoce Pardo: “Era un personaje que no paraba: al mismo tiempo que exponía en una galería, estaba un mural en la calle, diseñando un proyecto para un museo o donando obra para alguna causa social, y todo en un mismo día”.