La exposición conmemora el primer año luctuoso del pintor
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 3
El delirante estallido de colores y trazos lúdicos de la muestra Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura, inaugurada el viernes pasado en el Museo de la Ciudad de México para conmemorar el primer aniversario luctuoso de ese artista, es más que un periplo que va de la celebración a la denuncia y al llamado a la resistencia y la lucha.
Es, también, el comienzo de un proyecto de largo aliento mediante el que se busca delinear un retrato poliédrico de las aristas que conformaron el quehacer de un hombre que, si bien tenía como eje el arte, también destacó en la gestión cultural, el activismo, la defensa del náhuatl, el muralismo, la escritura, la edición, la música, la educación y la creación de espacios.
“Esta exposición es el primer paso para una gran retrospectiva que abarcará varios núcleos que no necesariamente se limitarán a un espacio, para contar quién fue Gritón”, explicó Esmeralda Ortiz Unceta, hija del creador, quien junto con su hermano Silvestre y la galería Banda Municipal diseñan una línea de acción para cumplir tal cometido.
“Cuando nos pusimos a revisar los archivos de mi papá, a buscar historias, a contactar con sus amigos y conocidos, vimos que no hay espacio para condensar lo que fue su vida. Porque, al final, ésta se ramificó, estaba en diferentes ámbitos”, refirió Esmeralda en entrevista con este diario.
“Al final es un trabajo inmenso. Conforme se acercaba más esta exposición nos dimos cuenta de que no podía ser una retrospectiva, porque no da cuenta de su amplio trabajo. Nos propusimos más bien hacer núcleos.
“Sentimos que esta exposición no cierra nada, sino que abre la puerta para seguir respondiendo a la pregunta: ¿quién fue Gritón?
Al respecto, Aleida Pardo Hernández, gestora cultural y fundadora de Banda Municipal –galería de arte que trabaja con el archivo de este artista fallecido el 5 de diciembre de 2024–, agregó que la siguiente tarea será reunir las historias y voces que hay detrás de ese creador, a fin de ir enriqueciendo un archivo que es vivo y coral.
“Hay un acervo que la familia tiene ya ordenado, pero también hay una historia por recopilar y ordenar. Con personajes tan relevantes y únicos como él, lo más importante es reunir la serie de proyectos, voces y anécdotas que existen y que seguirán surgiendo”, agregó también en entrevista.
La tarea que se avecina será ardua, reconoce Pardo: “Era un personaje que no paraba: al mismo tiempo que exponía en una galería, estaba un mural en la calle, diseñando un proyecto para un museo o donando obra para alguna causa social, y todo en un mismo día”.
Más que un acto protocolario, la apertura de Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura fue una festiva y entrañable reunión de amigos, colegas artistas y compañeros de causas del creador.
“Hace un año falleció nuestro papá, y nos dejó un hueco enorme, un vacío que se siente, pero que también se llena cuando nos reunimos todos, como hoy, no sólo para recordarlo en este aniversario luctuoso, sino sobre todo para celebrar su manera de ver y de hacer arte; también para compartir con mucho cariño una parte de ese universo pictórico que él fue creando”, señaló Esmeralda Ortiz en un breve discurso.
Rememoró que para Gritón la creatividad y el arte eran parte intrínseca de la condición humana. “Para él, pintar no era sólo enfrentarse a la tela en blanco: era tomar la realidad, interpretarla, distorsionarla y reinventarla para presentarla nuevamente, a veces irreconocible, ante el espectador”.
Recordó que su padre veía el arte como acto de afirmación y referente de la identidad colectiva, pero también como una herramienta para la reflexión.
“Decía que el arte podía colocar en la mesa de discusión los grandes problemas de la sociedad, lo que nos incomoda. Esta convicción lo llevó a realizar un arte crítico, profundamente comprometido con las luchas sociales y la intimidad de las personas.”
Esa misma convicción lo impulsó a desarrollar proyectos que buscaban fomentar el acceso y la defensa de los derechos culturales.
“Una de las huellas más profundas que dejó fue su capacidad para ayudar a construir comunidades. Creó vínculos con artistas, colectivos, estudiantes, con espacios independientes y con movimientos sociales”, finalizó Esmeralda.
Según el artista César Martínez Silva, esta exposición –conformada por cerca de 130 obras–, permite “recordar, revivir, resucitar, resurgir, reaparecer, continuar, dar seguimiento al trabajo de un gran artista sincero, honesto, propositivo y que en un momento dado fue una especie de guía”.
Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la secretaría local de Cultura, anunció que, como parte de la muestra, habrá una lotería y un diccionario en náhuatl .