Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 2
Guadalajara, Jal., Como una forma de demostrar que los politólogos no sólo estudian elecciones y partidos, sino que tienen una agenda de investigación mucho mayor, se publicó el libro Profesionalización de la ciencia política en Jalisco. El coordinador del texto, Juan Jesús Ramírez Ramírez, lo presentó ayer en la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
En entrevista con La Jornada, el también docente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explicó que el público a quien se dirige este título, además del especializado en el estudio de fenómenos políticos, es el de personas que “se involucren o interesen por otros temas y que les llamen la atención los fenómenos políticos sin ser personas expertas”.
El coordinador de la carrera de estudios políticos y gobierno de la casa de estudios recordó que los participantes del libro (editado por la UdeG) son “un gremio profesional; nos presentamos ante las sociedades como politólogas y politólogos, y provenimos de una licenciatura más o menos nueva de la universidad”, de hace 30 o 35 años, cuando ingresaron las primeras generaciones y no existía un campo de formación profesional.
Investigaciones de egresados
Juan Jesús Ramírez Ramírez destacó que además de presentarse como un “grupo profesional y especializado en temas políticos, queremos mostrar lo que produce la licenciatura”.
El especialista reseñó que de los 19 capítulos que contiene este libro, 11 se refieren a productos de investigación que han generado egresados del quinquenio reciente, que ahora son licenciados en estudios políticos y gobierno.
“Refleja la formación profesional que han tenido y su abordaje en temas relacionados con procesos de democratización, representación, instituciones, política internacional y seguridad.”
Hizo énfasis en que una parte esencial del texto es “mostrar la producción que han tenido quienes eran nuestros estudiantes y hoy son egresados que ya se han incorporado a la vida pública”.
Aunque la mayoría de los 20 autores y autoras egresaron de la carrera, también se incluyen colaboraciones de investigadores de Flacso México, y de las universidades Nacional de Colombia y de Guanajuato.