Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 2

Guadalajara, Jal., Como una forma de demostrar que los politólogos no sólo estudian elecciones y partidos, sino que tienen una agenda de investigación mucho mayor, se publicó el libro Profesionalización de la ciencia política en Jalisco. El coordinador del texto, Juan Jesús Ramírez Ramírez, lo presentó ayer en la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En entrevista con La Jornada, el también docente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explicó que el público a quien se dirige este título, además del especializado en el estudio de fenómenos políticos, es el de personas que “se involucren o interesen por otros temas y que les llamen la atención los fenómenos políticos sin ser personas expertas”.

El coordinador de la carrera de estudios políticos y gobierno de la casa de estudios recordó que los participantes del libro (editado por la UdeG) son “un gremio profesional; nos presentamos ante las sociedades como politólogas y politólogos, y provenimos de una licenciatura más o menos nueva de la universidad”, de hace 30 o 35 años, cuando ingresaron las primeras generaciones y no existía un campo de formación profesional.