Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 2
Guadalajara, Jal., La delegación de Barcelona celebró este sábado a Sant Jordi, una conmemoración de abril que vincula a los catalanes, en el otoño de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Fue un punto alto de la participación de la ciudad como invitada en el encuentro editorial, que concluye hoy y que reunió creadores literarios, reconocidos artistas e intelectuales en una edición donde se desbordó el entusiasmo en muchas ocasiones.
El escritor Màrius Serra, autor de La novela de Sant Jordi, explicó en el pabellón de Barcelona que se trata de una fiesta intergeneracional, muy amplia; para la FIL organizaron un “pequeño simulacro como de la Rambla de Barcelona, pero eso sucede en toda Cataluña, en cada pueblo, en cada ciudad”.
En la feria, más de 20 autores de la delegación barcelonesa emularon estar en esa celebración, “sentados ante nuestros libros a la espera de que ustedes, ávidos lectores de nuestras obras, vengan a pedirnos que les firmemos un ejemplar”.
El autor catalán leyó una página de su novela, en la que, al estilo de pregón, pide “que los niños salgan de la escuela a buscar una rosa para sus madres, que paseen y se sumerjan en los puestos de libros que hay por todo el país. Hoy todo el mundo va y todo el mundo viene y todo el mundo se distrae. O por decirlo con un verbo muy catalán, que es el verbo de San Jordi, todo el mundo badar: abrir la boca y mirar por las paradas”.
Entre las actividades de ayer, José Hernández, caricaturista de La Jornada, presentó su novela gráfica El infierno de Fante, un descenso a las zonas más profundas del genio y los fantasmas del escritor.
Esa actitud puede explicar los pasados nueve días, en los que los libros, la reflexión y el encuentro espiritual entre lectores y autores ocurrió en el espacio de Expo Guadalajara, con el punto inicial de la presencia del franco-libanés Amin Maalouf la tarde del 29 de noviembre, sesión en la que el narrador reconoció los retos de una época actual, pero en la que se dijo optimista sobre el futuro de la humanidad con un trabajo unido.
La noche de ese día, el grupo Love of Lesbian concitó tal entusiasmo durante su presentación en el Foro FIL que anunció de alguna forma lo que marcaría varios momentos de la feria: el cariño de los admiradores rebasó límites.
El feminismo destacó en esta edición de la FIL con la presencia señera de la pensadora argentina Rita Segato y la narradora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Elaboraron un escenario del reto aún irresuelto de la igualdad de género.
Celebridades del cine tuvieron su espacio en esta edición de la feria, con la participación del actor estadunidense y filántropo Richard Gere y el mexicano Gael García Bernal, cuya presencia reunió centenares de personas en un apasionado recibimiento. Ambos compartieron con el público sus nuevos proyectos. El primero, con fines ecológicos y filósoficos; el segundo, su incursión en iniciativas sonoras.
Similar recibimiento ocurrió con el cantante y compositor catalán Joan Manuel Serrat, quien participó en varias actividades y recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. En su encuentro con el público provocó tal marejada de admiración que por momentos se tuvo que detener su participación.
Las instalaciones de esta feria crearon el espacio de encuentro entre los sujetos del mundo literario. En los pasillos, los escritores buscaban a sus autores admirados o dedicaban minutos a los lectores que les pedían autógrafos o querían hablar de los hallazgos en las narraciones, los ensayos, la poesía de los participantes.
¡En cualquier recoveco se hallaba a autores como Laura Esquivel, Cristina Rivera Garza, Alberto Chimal, Mónica Rojas, Mario Bojórquez, Bernardo Esquinca, Juan Pablo Villalobos, Micheliny Verunschk; se vio entre los corredores a Serrat y a Leonardo Padura. Apenas un atisbo de quienes se pusieron al nivel de sus lectores amigos.