▲ El pabellón de la ciudad invitada de honor de la FIL organizó “un pequeño simulacro de la Rambla de Barcelona”, que allá se celebra en abril. Foto Arturo Campos Cedillo

Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 2

Guadalajara, Jal., La delegación de Barcelona celebró este sábado a Sant Jordi, una conmemoración de abril que vincula a los catalanes, en el otoño de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Fue un punto alto de la participación de la ciudad como invitada en el encuentro editorial, que concluye hoy y que reunió creadores literarios, reconocidos artistas e intelectuales en una edición donde se desbordó el entusiasmo en muchas ocasiones.

El escritor Màrius Serra, autor de La novela de Sant Jordi, explicó en el pabellón de Barcelona que se trata de una fiesta intergeneracional, muy amplia; para la FIL organizaron un “pequeño simulacro como de la Rambla de Barcelona, pero eso sucede en toda Cataluña, en cada pueblo, en cada ciudad”.

En la feria, más de 20 autores de la delegación barcelonesa emularon estar en esa celebración, “sentados ante nuestros libros a la espera de que ustedes, ávidos lectores de nuestras obras, vengan a pedirnos que les firmemos un ejemplar”.

El autor catalán leyó una página de su novela, en la que, al estilo de pregón, pide “que los niños salgan de la escuela a buscar una rosa para sus madres, que paseen y se sumerjan en los puestos de libros que hay por todo el país. Hoy todo el mundo va y todo el mundo viene y todo el mundo se distrae. O por decirlo con un verbo muy catalán, que es el verbo de San Jordi, todo el mundo badar: abrir la boca y mirar por las paradas”.

Entre las actividades de ayer, José Hernández, caricaturista de La Jornada, presentó su novela gráfica El infierno de Fante, un descenso a las zonas más profundas del genio y los fantasmas del escritor.

Esa actitud puede explicar los pasados nueve días, en los que los libros, la reflexión y el encuentro espiritual entre lectores y autores ocurrió en el espacio de Expo Guadalajara, con el punto inicial de la presencia del franco-libanés Amin Maalouf la tarde del 29 de noviembre, sesión en la que el narrador reconoció los retos de una época actual, pero en la que se dijo optimista sobre el futuro de la humanidad con un trabajo unido.