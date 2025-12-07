Capital
Pipa de gas provoca explosión en Lindavista y deja dos heridos
Pipa de gas provoca explosión en Lindavista y deja dos heridos
Foto
▲ El accidente ocurrió cuando se surtía a un tanque estacionario en Piso y Otavalo, lo que provocó que dos viviendas se incendiaran.Foto tomada de redes sociales
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 26

Una explosión por acumulación de gas dejó dos personas lesionadas, así como daños en dos viviendas de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El accidente ocurrió cuando una pipa surtía a una de las casas afectadas.

La mañana de ayer, en la esquina de la calle Piso y Otavalo, el vehículo pesado abastecía de gas a un tanque estacionario. Según los primeros reportes, hubo un error en el proceso, explicaron fuentes del Heroico Cuerpo de Bomberos.

La explosión provocó un incendio en dos viviendas, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para mitigar el fuego; además, se determinó evacuar a por lo menos 35 personas para hacer una revisión y descartar otras afectaciones.

Al lugar también acudieron paramédicos, que trasladaron a los dos lesionados al Hospital General Rubén Leñero. En tanto, se hizo una revisión de los inmuebles afectados para descartar daños estructurales.

Cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión. Se observa que el zaguán de la casa en la que se estaba abasteciendo el combustible salió proyectado hacia la calle, al tiempo que el operador de la pipa se dio a la fuga.

Acudió personal de la Fiscalía General de Justicia para los primeros peritajes en las casas afectadas, y abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

