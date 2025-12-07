▲ El accidente ocurrió cuando se surtía a un tanque estacionario en Piso y Otavalo, lo que provocó que dos viviendas se incendiaran. Foto tomada de redes sociales

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 26

Una explosión por acumulación de gas dejó dos personas lesionadas, así como daños en dos viviendas de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El accidente ocurrió cuando una pipa surtía a una de las casas afectadas.

La mañana de ayer, en la esquina de la calle Piso y Otavalo, el vehículo pesado abastecía de gas a un tanque estacionario. Según los primeros reportes, hubo un error en el proceso, explicaron fuentes del Heroico Cuerpo de Bomberos.

La explosión provocó un incendio en dos viviendas, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para mitigar el fuego; además, se determinó evacuar a por lo menos 35 personas para hacer una revisión y descartar otras afectaciones.