Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 26

El rector de la Universidad Autónoma Ciudad de México (UACM), Juan Carlos Aguilar Franco, hizo un exhorto al gobierno federal para que asigne recursos a fin de fortalecer las capacidades de la institución que en 2026 cumplirá 25 años de existencia.

Informó a diputados locales que en el último año la plantilla estudiantil se incrementó de 15 mil 151 a 19 mil 287, por lo que se requieren más fondos para fortalecerla, garantizar el acceso universal y ampliar el ingreso estudiantil sin exclusión, así como “para mitigar esa parte de la deserción que nos ha afectado tan fuertemente”.

De acuerdo con cifras oficiales, con corte al 30 de noviembre pasado, de 2007 a la fecha se han emitido 9 mil 265 certificados de terminación de estudios.

De las 19 licenciaturas destacan Ciencias Ambientales y Cambio Climático con apenas 22 certificados emitidos, Protección Civil y Gestión de Riesgos, con 32 y Ciencias Genómicas, con 59 en los últimos 18 años.

Se han expedido 780 títulos de licenciatura; 36 de posgrado y 310 actas de exámenes profesionales de quienes concluyeron dicha prueba, pero que no se les ha entregado el título por diferentes trámites.

Aguilar también demandó a los diputados asignar recursos para el equipamiento de un laboratorio especializado en la sede Casa Libertad para la carrera de Nutrición, que implica “una deuda histórica”, pues los alumnos hacen prácticas “de manera provisional” en aulas. Dijo que se requieren dos laboratorios más, los cuales podrían montarse en los próximos dos años.