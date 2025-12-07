L

os que bailamos rock and rol fuimos al monumental cine Roble a ver la reseña, al París a ver la nueva ola del cine francés, nos enamoramos de Alain Delon o Brigitte Bardot, nos tocaron los horrores del 68 y el gozo de las Olimpiadas; hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje para entender la tecnología actual y lo que sucede a nuestro alrededor.

El otro día me invitaron a la presentación de un libro en un Hub creativo, no tenía la menor idea de qué era eso. En Internet dice que un hub es un dispositivo que conecta varias computadoras y dispositivos; mi confusión se incrementó.

Tuve que acudir a un nieto que me explicó que es un centro de trabajo creativo con empresas y start ups (otro término nuevo) que pueden conjuntar arquitectura, diseño, arte, media y moda, entre otras.

Eso es precisamente el sitio al que me convocaron, se llama G.56, y es un proyecto arquitectónico que transformó un edificio brutalista de los años 80, ubicado en General Antonio León 56, en San Miguel Chapultepec, en un Hub creativo.

El sitio es original, luminoso y atractivo. Se entra por unas amplias escaleras, que a la vez sirven de mesas de café de un cafetín que está en la entrada. El generoso espacio conecta áreas funcionales que van desde galerías; sitios abiertos con novedosos diseños artesanales de ropa, muebles y adornos de marcas como México Territorio Creativo, Design Week Mexico, Le Laboratoire, Territorio, The Book Of Wa, Cerbatana, Los Placeres de La Vida, Agba Studio, Gallo Media, C Cúbica Arquitectos y G.56. Al ingresar al vestíbulo hay un foro central con unas gradas de madera que funciona como auditorio.

Ahí fue la presentación del libro de algunos trabajos de nueve fotógrafas de diferentes nacionalidades que integraron un grupo que se llama Buscadoras. Varias de ellas se conectaron en línea y hubo un interesante intercambio entre las autoras y el público.

Ahí mismo, en un área adyacente, se presentaba la exposición Pulsión espontánea de una de ellas, Margarita Adalid, quien, además de fotógrafa, es una talentosa artista plástica.

El barrio tiene antecedentes desde el siglo XVI, cuando se estableció una ermita dedicada al santo que habría de bautizar la colonia, que formaba parte de la villa de Tacubaya. La zona era muy apreciada por sus manantiales. Existe constancia de que la fundación del pueblo de San Miguel Chapultepec fue alrededor de 1530, muy poco después de la conquista de Tenochtitlan.