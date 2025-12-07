Mara Ximena Pérez

Sobre los terrenos recién desecados del antiguo lago de Texcoco, se levantó la colonia Agrícola Pantitlán, un asentamiento que nació en 1920 bajo el nombre Valle del Paraíso; fue hasta 1930 que sus propios habitantes decidieron nombrarla como se conoce hasta la fecha, al consolidar un proyecto de urbanización a casi 10 kilómetros del Centro Histórico. El nombre alude a la memoria del Pantitlán prehispánico, donde los remolinos de agua en el lago marcaban un punto peligroso para los navegantes, así como a la vida agrónoma de los primeros habitantes.

La señora Victoria, una de las pocas vecinas de antaño que aún habitan la zona, recuerda que en los primeros años carecían de servicios básicos como agua y drenaje. “Había sólo una llavecita donde se surtía la gente”, relata sentada en un banquito afuera de su casa en la calle Laurel. Las familias caminaban desde distintas calles para llenar sus botes, haciendo hasta cuatro viajes al día en un terreno poco habitado.

Las vialidades tampoco estaban pavimentadas y, ante la escasez económica, las casas se levantaban sin cimientos, muchas hechas de lámina o cartón. El asentamiento apenas se abría paso entre brechas de tierra, mientras los primeros pobladores intentaban estabilizar el suelo para vivir. En aquellos años, los lotes se adquirían a un peso por hectárea; “eran terrenos baldíos, si acaso llegaban a hacer una casita”, el costo reflejaba tanto la precariedad del entorno como el deseo de arraigar el lugar.

Para 1960, vecinos como José Fortino Rivera llegaron cuando todavía conservaba amplios rastros de su vocación rural. Mientras realiza cortes en su barbería, cuenta que se instaló con su tío –quien le enseñó el oficio de peluquero– cuando recién habían inaugurado la secundaria 60, entre la calle 4 y avenida Norte: “la acababan de estrenar, pero la Norte ni pavimentada estaba”. En esos años no había mercado y lo más novedoso del entorno era la propia escuela, con sus dos niveles que sobresalían entre los terrenos abiertos.

Donde hoy se ubica la zona de bancos, entonces se extendía una granja grande que hacía parte de ese paisaje agrícola que empezaba a tensarse con la expansión urbana. Las granjas comenzaron a desaparecer conforme avanzó la construcción de unidades habitacionales como Residencial Zaragoza, entre las calles 3 y 4. Sobre la calle 1, testigo solitario aún resiste un pequeño jacalito de lo que alguna vez fue una granja de gallinas.

Entre fábricas y balnearios

En esa misma calle, en la esquina, se alzaba una bodega de ron y vino donde hoy opera una central telefónica. Eran tiempos en que todavía funcionaba la Fundidora Pantitlán, dedicada a moler desechos metálicos para fabricar varilla. El humo de la planta era tan denso que “no se veía a causa de la contaminación”, la cual provocaba un velo gris sobre la vialidad.