Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 24

Investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciarán los estudios de afectación urbana y ambiental en 61 asentamientos de la alcaldía Xochimilco en busca de dar certeza jurídica a más de 40 mil personas que de forma irregular han habitado esas zonas.

Los trabajos se realizarán luego de que la alcaldía suscribiera un convenio de colaboración con la máxima casa de estudios para regular a quienes viven en estas áreas y de esa forma evitar desalojos.

La alcaldesa, Circe Camacho Bastida, señaló que se trata de un acuerdo sin precedentes por medio del cual “estamos atendiendo una deuda histórica en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección ambiental que por décadas había sido postergada”.

Además, reconoció que realizar los estudios con rigor científico y metodología precisa es algo que no hicieron los gobiernos pasados, que “durante décadas prefirieron mirar hacia otro lado, callar, administrar el problema y dejar a miles de familias en el abandono, en la incertidumbre, en la ilegalidad y en condiciones que atentan contra la propia dignidad humana”.