Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 23
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha solicitado a la plataforma Meta, operadora de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, la baja de 284 publicaciones en este año, desde donde se difundían discursos de odio e incitación a la violencia.
Los contenidos fueron hallados en perfiles, grupos y cuentas, por los que se iniciaron investigaciones derivadas de denuncias o reportes ingresados a esta área de la policía capitalina.
En una revisión realizada en diferentes aplicaciones, se detectaron foros, por ejemplo, de los llamados incels, donde se comparten este tipo de publicaciones: “Para las foids es saber o comprender lo que es estar solo o sentirse solo, una donde nunca experimenta soledad voluntaria”, se lee en una de las publicaciones encontradas en las que usan el término foid para referirse a una mujer atractiva.
En otra se puede leer: “la foid menos atractiva del mundo o con unos kilos de más tiene pretendientes y nunca está sola”.
En dichos foros participaba el estudiante Lex Ashton, hoy bajo proceso por su responsabilidad en el homicidio de un alumno del CCH Sur.
Los grupos revisados incluso llegan a compartir fotos de ataques armados en lugares públicos, de los que refieren que es la única vía que la sociedad les deja.
Del 1º de enero de 2025 a la fecha, la SSC ha registrado 529 reportes relacionados con este tipo de contenidos, según cifras proporcionadas vía transparencia, pero la autoridad no precisó mayores datos debido a que los reportes se encuentran bajo indagación.
Señalaron que la empresa Meta, que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp, es una entidad corporativa independiente que define sus propias políticas de privacidad; sin embargo, éstas no eluden las políticas públicas de la capital y del país.
Precisaron que la baja de los contenidos y el cierre de usuarios y grupos son realizados por la misma plataforma a petición de la SSC, por lo que “cada día se realiza el monitoreo y patrullaje digital a fin de prevenir y combatir el contenido con actividad ilícita en la red pública”.
Otras cifras de la Policía Cibernética señalan que tan solo de octubre de 2024 a agosto de este año se han detectado reportes de diferente índole, como extorsión, fraude, delitos contra la seguridad, acoso o amenazas y hasta suplantación de identidad.
Los reportes de extorsión, fraude y acoso o amenazas son las que mayor incidencia reportan en la policía capitalina por medio de alguna red social.