Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 23

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha solicitado a la plataforma Meta, operadora de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, la baja de 284 publicaciones en este año, desde donde se difundían discursos de odio e incitación a la violencia.

Los contenidos fueron hallados en perfiles, grupos y cuentas, por los que se iniciaron investigaciones derivadas de denuncias o reportes ingresados a esta área de la policía capitalina.

En una revisión realizada en diferentes aplicaciones, se detectaron foros, por ejemplo, de los llamados incels, donde se comparten este tipo de publicaciones: “Para las foids es saber o comprender lo que es estar solo o sentirse solo, una donde nunca experimenta soledad voluntaria”, se lee en una de las publicaciones encontradas en las que usan el término foid para referirse a una mujer atractiva.

En otra se puede leer: “la foid menos atractiva del mundo o con unos kilos de más tiene pretendientes y nunca está sola”.

En dichos foros participaba el estudiante Lex Ashton, hoy bajo proceso por su responsabilidad en el homicidio de un alumno del CCH Sur.

Los grupos revisados incluso llegan a compartir fotos de ataques armados en lugares públicos, de los que refieren que es la única vía que la sociedad les deja.