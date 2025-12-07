Ataque, tras denuncias contra Tabe y Rojo de la Vega
Ambos alcaldes festejaron caída de la bancada de ese partido en la red social
Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 23
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local sostuvo que granjas de bots contratadas por la oposición provocaron la suspensión de su cuenta oficial en la red social X, tras denunciar a los alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, de estar involucrados en los hechos violentos durante la marcha de la generación Z.
El vocero de la bancada guinda, Paulo García, sentenció que “fue una activación de la derecha”, pues en los últimos días detectaron movimientos de cuentas falsas, es decir, de usuarios que no estaban plenamente identificados, que se crearon recientemente y/o que en su historial publicaban o replicaban información a favor de la oposición.
Tras la suspensión de la cuenta, los morenistas detectaron ayer una nueva activación digital en masa para celebrar este hecho desde varias que usan políticos y hasta influencers que promueven a la oposición, y que “movieron sus chats con organización”.
Uno de ellos fue el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, quien informó en su perfil de X sobre la suspensión de la cuenta de la bancada del partido guinda. Esta acción fue considerada por los morenistas como que el funcionario estaba detrás del hecho, “sentimos que firmó la situación”.
García le respondió: “podrás comprar granjas de bots para tirar cientos de cuentas, podrás huir a todas las comparecencias venideras, pero eso no callará la demanda de justicia”.
También hicieron eco de la suspensión la alcaldesa Rojo de la Vega, los diputados local y federal Daniela Álvarez y Federico Döring (ambos panistas).
El origen
“A raíz de lo que pasó con el 15N (marcha de la generación Z), empezamos a tener mucha visibilidad. Hubo intercambios con Tabe y Rojo de la Vega. En días recientes había muchas cuentas falsas; entonces, nos dimos cuenta de que nos habían echado una granja de bots. El viernes, ya no pudimos usarla, tuvimos que meter la aclaración ante X.
“Esta suspensión ocurre justo después de que publicamos pruebas sobre la campaña orquestada para incitar a la violencia el 15N. Todo indica que se trata de una campaña de denuncias coordinadas por granjas de bots para censurar la verdad. No nos van silenciar”, explicó García.
Hasta las 7:45 de anoche, la cuenta @GPMorenaCdMex, perteneciente al grupo parlamentario de Morena y que es usada por los diputados para difundir la actividad legislativa en el Congreso de la Ciudad de México, sumaba 24 horas de haber sido suspendida.