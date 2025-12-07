Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 23

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local sostuvo que granjas de bots contratadas por la oposición provocaron la suspensión de su cuenta oficial en la red social X, tras denunciar a los alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, de estar involucrados en los hechos violentos durante la marcha de la generación Z.

El vocero de la bancada guinda, Paulo García, sentenció que “fue una activación de la derecha”, pues en los últimos días detectaron movimientos de cuentas falsas, es decir, de usuarios que no estaban plenamente identificados, que se crearon recientemente y/o que en su historial publicaban o replicaban información a favor de la oposición.

Tras la suspensión de la cuenta, los morenistas detectaron ayer una nueva activación digital en masa para celebrar este hecho desde varias que usan políticos y hasta influencers que promueven a la oposición, y que “movieron sus chats con organización”.

Uno de ellos fue el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, quien informó en su perfil de X sobre la suspensión de la cuenta de la bancada del partido guinda. Esta acción fue considerada por los morenistas como que el funcionario estaba detrás del hecho, “sentimos que firmó la situación”.

García le respondió: “podrás comprar granjas de bots para tirar cientos de cuentas, podrás huir a todas las comparecencias venideras, pero eso no callará la demanda de justicia”.