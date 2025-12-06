…p

uede llegar a provocar un huracán en Nueva York”, se dice desde la visión de la complejidad. Pero en Xochimilco ya no son meros aleteos el nada bienvenido nombramiento que hace la junta directiva (nueve integrantes) de la doctora Angélica Buendía como rectora de Xochimilco ni el mantenimiento del injusto despido de M. A. Hinojosa, encargado editorial de una división académica con cientos de profesores-investigadores que publican.

La nueva rectora es precedida por el rechazo que expresaron las estudiantes feministas a siquiera tenerla como interlocutora en un pasado movimiento, la cadena de despidos y sanciones económicas a académicos y administrativos, el uso faccioso del feminismo y el rechazo a su nombramiento por parte de numerosos profesores. Pero también es fruto directo de una crítica división interna en la junta directiva que elige rectoras y rectores, que hizo que se publicara que la reciente elección del rector general Pacheco López no había sido unánime, que propició la renuncia de una de sus integrantes, que trajo como consecuencia que el nombramiento de la rectora Buendía no lo hiciera una junta completa, que una vez más la decisión fue por mayoría, y finalmente, que hasta provoca que una persona conocedora ex integrante de ese órgano quiera dar a conocer públicamente que “no está ya en la junta la mística de los principios de honorabilidad y de respeto”.

Otro proceso, el nombramiento del ahora director, doctor Leonel Pérez Expósito, en otro sentido también fue incompleto. Ninguno de los cuatro departamentos académicos de una nutrida división académica lo respaldó en la votación del consejo, como tampoco ninguno de los cuatro jefes de departamento de la división acompañó la decisión de la doctora Esthela de despedir a Hinojosa; “fue enteramente su decisión”, aclaró uno de ellos.

Y en el discurso de toma de posesión, a pesar de las referencias de respeto “al otro” como ente intangible e idealizado, y de las lacrimosas palabras, nada se dijo respecto de la reinstalación que se les ha solicitado del otro, concreto y vivo, injustamente despedido. Ese desdén aprovecha la evidente declinación que han sufrido las y los académicos como actor fundamental de la institución. No son lo que fueron; el actor clave y dinámico lo emascularon las becas, premios, privilegios y alianzas políticas. Y así, en realidad a las y los funcionarios ya no les importa tener su apoyo para asumir un cargo. Ya el académico Arturo Anguiano llamó a esto una “profunda falta de ética”.