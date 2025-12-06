Andrea Becerril

Las disposiciones más controvertidas de la nueva Ley General de Aguas, referidas a la transmisión de concesiones (que no podrán ya hacerse entre particulares para evitar el acaparamiento), no entrarán en vigor de inmediato, sino que habrá un plazo de seis meses para ponerlas en marcha luego de la promulgación de la nueva norma.

El artículo segundo transitorio de esa ley da 180 días a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para hacer las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias, a fin aterrizar el mecanismo de asignación de los derechos contenidos en los títulos de concesión y asignación, que considera la posibilidad de heredarlos, prevista en los artículos 37 bis 1 y 37 bis 2.

Esos artículos precisan que Conagua resolverá “mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes del líquido” en los casos de venta de una propiedad asociada a un título de concesión, también por fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles y cuando se acrediten derechos sucesorios.

La Conagua deberá emitir un nuevo título de concesión a favor de quien acredite los derechos de propiedad, representación o sucesión, según sea el caso, y se conservará el mismo volumen y uso del agua, así como el plazo remanente del título objeto de reasignación.

Para ello, la comisión “contará con un plazo de seis meses siguientes a la publicación del decreto para hacer las adecuaciones reglamentarias, que en su caso sean necesarias, así como diseñar y poner a disposición de las personas usuarias el trámite conforme al que se desahogarán y resolverán las solicitudes”.