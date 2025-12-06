Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 11

La nueva Ley General de Aguas contribuye a poner “orden” en este ámbito, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, al felicitar al Legislativo por concretar este paso que evita, afirmó, la concentración del suministro en unas cuantas manos.

Este viernes, la funcionaria encabezó la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional debido a la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en Washington. Además de los diputados y senadores, la secretaria reconoció a los grupos de los sectores social y privado que participaron en el proceso, ya sea a favor o en contra.

Y si bien anunció que continuarán las mesas de trabajo “para quitar cualquier duda que haya al respecto”, sobre todo de los productores agrícolas, recalcó que la SG escuchará a “absolutamente todas las personas, a todos, tengan o no tengan razón”.

No obstante manifestó su preocupación por los efectos en la población de los bloqueos de grupos inconformes y por la actitud de aquellos que firman acuerdos con el gobierno y al día siguiente los desconocen. “Ya fueron recogidas cada una de las preocupaciones, (pero) cuando siguen las manifestaciones sin motivo aparente, sin que se quieran sentar a la mesa, pues díganme ustedes: ¿qué es?”

“Sí nos pasa, sí nos llega a pasar que en la tarde firman un acuerdo y al otro día no cumplen y siguen diciendo que hay una inconformidad sobre algo que no existe (…) Eso es lo que a veces nos preguntamos: ¿por qué? Porque la afectación a la población es la que a nosotros nos preocupa”. Subrayó que los cambios en las leyes son necesarios “para poner orden en todo el manejo hídrico”, de ahí que continuarán las modificaciones que hagan falta.