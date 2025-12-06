Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 10
Ante la disminución del personal voluntario, la Cruz Roja Mexicana (CRM) lanzó la campaña nacional El llamado está en ti, con la intención de recuperar la participación ciudadana y fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos de desastre y situaciones de emergencia humanitaria en el país.
Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional del organismo, señaló que la red humanitaria actualmente está conformada por 34 mil personas –la mitad de ellos mujeres–, pero buscan duplicar la cifra.
En conferencia de prensa realizada en el Museo Nacional de la CRM, Freaner destacó su compromiso por el servicio humanitario, pero también externó su preocupación “porque los índices que tenemos de captación de voluntarios se han reducido”, al igual que ha ocurrido en otras instituciones.
“En un país tan grande como el nuestro, en el que a veces realmente se requiere una gran cantidad de personas para sofocar una emergencia, ya sea una inundación, sismo o cualquier tipo de accidente masivo, es necesario que tengamos una segunda etapa de personas que auxilien en esos eventos que son siempre trágicos”, subrayó.
Freaner indicó que de las 32 entidades del país, algunas tienen “escasez” de voluntariado y otros un nivel “satisfactorio”. Agregó que las principales áreas de atención que se requieren son socorros, desastres y emergencias, además de apoyo sicosocial.
“El voluntariado de Cruz Roja es muy amplio, pero no nos podemos quedar con las manos cruzadas; tenemos que seguir adelante para tener mayor equipamiento humano en un segundo piso” recalcó, en el Día Internacional del Voluntariado.
Con el lema El llamado está en ti, la Cruz Roja Mexicana abrió sus puertas a nivel nacional a la población para sumarse a sus filas de voluntariado y capacitarse en diversas áreas.
Las personas interesadas, de 18 años en adelante, podrán registrarse en la página soyvoluntario.cruzrojamexicana.org.mx
Natalia Parra, coordinadora nacional de capacitación, puntualizó que la labor de dicho personal no sólo se acota a las ambulancias, sino también cuentan con preparación para brindar apoyo sicosocial, prevención, reducción de riesgos, auxiliar en zonas de desastre y brindar atención médica prehospitalaria.
Para atraer nuevos voluntarios se habilitaron tres modalidades: presencial (talleres, campañas, eventos y acciones directas con la comunidad); virtual (colaboración a distancia), y eventual (por temporadas o proyectos puntuales: campañas específicas, jornadas o emergencias concretas), indicó.