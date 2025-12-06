Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 10

Ante la disminución del personal voluntario, la Cruz Roja Mexicana (CRM) lanzó la campaña nacional El llamado está en ti, con la intención de recuperar la participación ciudadana y fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos de desastre y situaciones de emergencia humanitaria en el país.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional del organismo, señaló que la red humanitaria actualmente está conformada por 34 mil personas –la mitad de ellos mujeres–, pero buscan duplicar la cifra.

En conferencia de prensa realizada en el Museo Nacional de la CRM, Freaner destacó su compromiso por el servicio humanitario, pero también externó su preocupación “porque los índices que tenemos de captación de voluntarios se han reducido”, al igual que ha ocurrido en otras instituciones.

“En un país tan grande como el nuestro, en el que a veces realmente se requiere una gran cantidad de personas para sofocar una emergencia, ya sea una inundación, sismo o cualquier tipo de accidente masivo, es necesario que tengamos una segunda etapa de personas que auxilien en esos eventos que son siempre trágicos”, subrayó.

Freaner indicó que de las 32 entidades del país, algunas tienen “escasez” de voluntariado y otros un nivel “satisfactorio”. Agregó que las principales áreas de atención que se requieren son socorros, desastres y emergencias, además de apoyo sicosocial.