▲ En el Consejo Político Nacional, Alito insistió en encabezar un gran frente opositor contra el “régimen” de Morena. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 10

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, declaró que el partido está listo para ir solo en las elecciones del próximo año, aunque afirmó que si se da la coyuntura y voluntad de otras fuerzas políticas de oposición, está dispuesto a dialogar y formar un gran frente para vencer a Morena.

Incluso formuló un “gran llamado” a quienes han dejado el tricolor para que regresen. “Los que votaron antes por el PRI y ahora están en otras fuerzas políticas tienen las puertas abiertas; son bienvenidos. Regresen a casa para dar la batalla por nuestro país”, insistió.

En un largo discurso durante la instalación del nuevo Consejo Político Nacional, conformado por 345 perfiles, Moreno Cárdenas afirmó que “el PRI es inmortal” y dará muestras de su fuerza empezando por Coahuila el próximo año, al igual que en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2026.

Entre gritos de “¡Fuera Morena!”, que él mismo coreó junto con los priístas que llenaron el auditorio en la sede tricolor, una y otra vez Alito Moreno repitió: “¡vamos a ganar!”