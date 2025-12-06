Exhorta a que vuelvan quienes abandonaron al tricolor // No descarta alianzas de cara a las elecciones en 2026
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 10
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, declaró que el partido está listo para ir solo en las elecciones del próximo año, aunque afirmó que si se da la coyuntura y voluntad de otras fuerzas políticas de oposición, está dispuesto a dialogar y formar un gran frente para vencer a Morena.
Incluso formuló un “gran llamado” a quienes han dejado el tricolor para que regresen. “Los que votaron antes por el PRI y ahora están en otras fuerzas políticas tienen las puertas abiertas; son bienvenidos. Regresen a casa para dar la batalla por nuestro país”, insistió.
En un largo discurso durante la instalación del nuevo Consejo Político Nacional, conformado por 345 perfiles, Moreno Cárdenas afirmó que “el PRI es inmortal” y dará muestras de su fuerza empezando por Coahuila el próximo año, al igual que en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2026.
Entre gritos de “¡Fuera Morena!”, que él mismo coreó junto con los priístas que llenaron el auditorio en la sede tricolor, una y otra vez Alito Moreno repitió: “¡vamos a ganar!”
También conminó a los reunidos a enfrentar al gobierno de Morena, partido al que llenó de calificativos e insultos, como ya es costumbre.
“Frente a un régimen que presume fuerza pero gobierna con miedo, el PRI corregirá el rumbo y sacará a Morena del gobierno”, subrayó.
Durante su discurso, señaló que el PRI siempre ha sido un partido de convicción aliancista.
“Creemos en las coaliciones, aunque estamos listos y tenemos plena determinación para competir solos en el 2026, el 2027, y ganar la presidencia en el 2030”.
No vamos a permitir, aseveró, “que nos retrase la tibieza, la indecisión de quienes juegan a ser opositores, pero aplauden al gobierno y hacen arreglos en lo oscurito”.
Después insistió en encabezar un gran frente opositor, tras sostener que “el PRI está vivo, organizado y con proyecto”. Antes tomó protesta a los integrantes del nuevo consejo político, integrado por personas cercanas a él en los 32 estados.