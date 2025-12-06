Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9
Al corte del 30 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (SG) tiene 25 millones 172 mil 610 registros biométricos en la Clave Unica del Registro de Población (CURP).
De este banco de datos, 578 mil 834 corresponden a menores de edad y el resto –24 millones 593 mil 776– a adultos, según datos de la dependencia.
La CURP biométrica es una herramienta a partir de la cual el gobierno federal busca garantizar a todas las personas su derecho a la identidad y apoyar los sistemas de búsquedas de personas desaparecidas y no localizadas. Es un trámite gratuito y voluntario, aunque para las entidades públicas y privadas es obligatorio aceptarla como identificación oficial.
El referente general se relaciona con el número de CURP emitidas, el cual no necesariamente corresponde a un número de personas. Según datos de informes emitidos durante el sexenio pasado, había más de 147 millones de registros de ese tipo.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional –que encabezó en esta ocasión–, dijo: “Nos ha ido muy bien en ese trabajo. Solamente ayer me informaron que ya tenemos el reconocimiento, la ISO 9000; quiere decir que nuestros procedimientos, los procesos a los que se refiere la seguridad, van bien”.
Subrayó que los ciudadanos pueden estar tranquilos de que sus datos personales están protegidos y tienen distintas utilidades, por ejemplo, para la búsqueda de personas, objetivo de añadir información biométrica a la CURP.
Desapariciones
En otra parte de la mañanera informó de reuniones esta semana en Gobernación con colectivos buscadoras y expertos, que continuarán en los siguientes días. Señaló que pronto dará un informe del tema de búsqueda de personas. “Ya tenemos como cinco días que ha estado diario, diario, todo el día de trabajos para estar viendo artículo por artículo sobre cuál va a ser la implementación de la ley (de desaparición forzada)”.
A veces, añadió, las reuniones resultan técnicas, “pero el trabajo de ellas es muy importante, y de ellos también. Así que vamos a seguir trabajando para aterrizar los temas que vienen en la ley”.
La búsqueda de personas, dijo, es una tarea que no vamos a dejar; es una prioridad para nuestro gobierno, en especial para Gobernación.
En ese punto resaltó la importancia de trabajar de la mano de la Fiscalía General de la República “y se van a tener muy buenos resultados” de la mano de colectivos y expertos.