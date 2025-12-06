Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9

Al corte del 30 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (SG) tiene 25 millones 172 mil 610 registros biométricos en la Clave Unica del Registro de Población (CURP).

De este banco de datos, 578 mil 834 corresponden a menores de edad y el resto –24 millones 593 mil 776– a adultos, según datos de la dependencia.

La CURP biométrica es una herramienta a partir de la cual el gobierno federal busca garantizar a todas las personas su derecho a la identidad y apoyar los sistemas de búsquedas de personas desaparecidas y no localizadas. Es un trámite gratuito y voluntario, aunque para las entidades públicas y privadas es obligatorio aceptarla como identificación oficial.

El referente general se relaciona con el número de CURP emitidas, el cual no necesariamente corresponde a un número de personas. Según datos de informes emitidos durante el sexenio pasado, había más de 147 millones de registros de ese tipo.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional –que encabezó en esta ocasión–, dijo: “Nos ha ido muy bien en ese trabajo. Solamente ayer me informaron que ya tenemos el reconocimiento, la ISO 9000; quiere decir que nuestros procedimientos, los procesos a los que se refiere la seguridad, van bien”.