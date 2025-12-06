Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9
Ciudad Victoria, Tamps.
El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió en Nuevo Laredo una reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para dar seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambas instancias, donde se ofrecieron oportunidades laborales para egresados de la máxima casa de estudios tamaulipeca.
En el encuentro participó el director general de Planeación Aduanera de la ANAM, José Sánchez Pérez; el teniente coronel Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, así como otros directivos del sector aduanal y, por parte de la UAT, acompañó al rector el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, René Adrián Salinas Salinas.
Como parte de esta agenda, se revisó el proceso de incorporación de egresados al nuevo Centro Regional Administrativo de la ANAM, próximo a inaugurarse en esa ciudad fronteriza, donde serán evaluados perfiles y selección del personal que integrará las primeras 500 plazas de base, que la agencia federal de aduanas abrirá en la región fronteriza.
El rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que esta colaboración es un paso decisivo para consolidar la presencia de la UAT en los sectores estratégicos del país y reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo regional y nacional.
Asimismo, hubo un avance del conjunto de desarrollo tecnológico aplicado a la eficiencia operativa de las aduanas, iniciativa que, liderada por cuerpos académicos y especialistas de la UAT, permitirá fortalecer la innovación dentro del sistema aduanero mexicano y abrir nuevas rutas de investigación para la comunidad universitaria.
La reunión refleja la visión humanista y de crecimiento sostenido impulsada por el rector Anaya Alvarado, quien ha priorizado la vinculación estratégica, la modernización institucional y la generación de oportunidades laborales para los egresados.
De esta manera, la UAT reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el desarrollo de proyectos que generen impacto social, económico y formativo en beneficio del estado y del país.