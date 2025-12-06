De la Redacción

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9

Ciudad Victoria, Tamps.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió en Nuevo Laredo una reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para dar seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambas instancias, donde se ofrecieron oportunidades laborales para egresados de la máxima casa de estudios tamaulipeca.

En el encuentro participó el director general de Planeación Aduanera de la ANAM, José Sánchez Pérez; el teniente coronel Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, así como otros directivos del sector aduanal y, por parte de la UAT, acompañó al rector el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, René Adrián Salinas Salinas.

Como parte de esta agenda, se revisó el proceso de incorporación de egresados al nuevo Centro Regional Administrativo de la ANAM, próximo a inaugurarse en esa ciudad fronteriza, donde serán evaluados perfiles y selección del personal que integrará las primeras 500 plazas de base, que la agencia federal de aduanas abrirá en la región fronteriza.