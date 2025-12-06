Fabiola Martínez

Las pensiones para personas con discapacidad permanente aumentarán el año próximo, por lo menos para atajar el impacto inflacionario, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se refirió al crecimiento constante de este programa. Actualmente, dijo, el gobierno federal entrega 3 mil 200 pesos bimestrales para cada persona en esa condición, 650 pesos más que en 2019.

Reconoció a la Cámara de Diputados por autorizar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y así garantizar los preceptos constitucionales para fondear los programas sociales. “Y, sí, sí va a haber aumento. Ya seguramente la Presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación. Vamos a cumplir con ese cometido”.

Comentó que dicho tema será uno de los que celebrarán hoy durante el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, sobre todo porque antes de 2018 el apoyo a este sector lo suplía la sociedad civil. “Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública (…) La inversión en estos siete años ha sido de 141 mil 353 millones de pesos. Venimos de una inversión cero en 2018 y el periodo anterior, a una inversión decidida en materia de discapacidad”, destacó.