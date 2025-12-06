Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9
Las pensiones para personas con discapacidad permanente aumentarán el año próximo, por lo menos para atajar el impacto inflacionario, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se refirió al crecimiento constante de este programa. Actualmente, dijo, el gobierno federal entrega 3 mil 200 pesos bimestrales para cada persona en esa condición, 650 pesos más que en 2019.
Reconoció a la Cámara de Diputados por autorizar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y así garantizar los preceptos constitucionales para fondear los programas sociales. “Y, sí, sí va a haber aumento. Ya seguramente la Presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación. Vamos a cumplir con ese cometido”.
Comentó que dicho tema será uno de los que celebrarán hoy durante el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, sobre todo porque antes de 2018 el apoyo a este sector lo suplía la sociedad civil. “Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública (…) La inversión en estos siete años ha sido de 141 mil 353 millones de pesos. Venimos de una inversión cero en 2018 y el periodo anterior, a una inversión decidida en materia de discapacidad”, destacó.
En ocho estados todavía no hay pensión universal para unos 800 mil discapacitados mayores de 30 años; es decir, el gobierno federal se hace cargo de 100 por ciento de la inversión social de todos los niños y jóvenes menores de 30 años, mientras para los adultos de 30 a 64 años la mitad son absorbidos entre ambas admistraciones.
También reportó que las familias sin seguridad social en las que hay un menor con cáncer reciben 6 mil 400 bimestrales, y hasta ahora han apoyado a 2 mil 998 mil niños con ese padecimiento.
En la actualidad, dicha pensión la reciben un millón 614 mil 18 personas con esa condición, de un registro aproximado a 2.5 millones. El beneficio se otorga hasta los 64 años porque a partir de los 65 se puede solicitar la destinada a los adultos mayores.
En materia de rehabilitación, la dependencia firmó un convenio especial con la Fundación Teletón; de esa forma 25 mil 525 niñas y niños reciben terapias gratuitas.