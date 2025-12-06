Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 8

Para visibilizar sus luchas y exigir justicia por los defensores de derechos humanos, medio centenar de organizaciones sociales anunciaron la convocatoria de la edición 31 del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2026.

El galardón se otorga cada año para reconocer, acompañar y promover la solidaridad con las organizaciones, grupos y personas que han destacado por su valor en la defensa y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos de los grupos vulnerables en nuestro país.

“Llegamos a esta 31 edición con la memoria viva y la conciencia alerta. No somos indiferentes ante la alarma internacional que representa el genocidio en la franja de Gaza que nos recuerda por qué es indispensable seguir luchando”, manifestaron.

En conferencia de prensa, invitaron a colectivos, organizaciones y público en general a postular a los candidatos. El periodo de registro inició ayer y permanecerá abierto hasta el 6 de febrero de 2026 en la sede del Comité Organizador: Oficina de la Fundación Sergio Méndez Arceo. Mencionaron que el premio contempla dos categorías: grupal e individual.