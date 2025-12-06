Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 8

Con el propósito de acercar a las comunidades originarias la reforma al artículo 2 de la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y que así puedan ejercer a cabalidad su exigibilidad, por primera vez en la historia del país una norma constitucional fue traducida a 65 lenguas indígenas, informó Adelfo Regino Montes, titular de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El funcionario detalló a La Jornada que es para que “la conozcan en la propia lengua, pero, sobre todo, el significado que tiene esta norma a partir de su propia lengua, cultura y contexto social. Hicimos semántica jurídica, esto es muy innovador, no sólo en México, sino en el mundo; es un hito”.

Tras señalar que la traducción comenzó a fines del año pasado, después de su publicación, Regino Montes explicó que primero se seleccionó a un equipo de traductoras y traductores debidamente acreditados tanto por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como por la Universidad de las Lenguas Indígenas, en coordinación con el INPI. Posteriormente la tarea “fue ubicar los conceptos jurídicos fundamentales de esta reforma como: libre de determinación, autonomía, sistemas normativos indígenas, jurisdicción indígena, propiedad intelectual colectiva, tierras, territorios, y recursos naturales, entre otros tópicos”.

También participó un especialista en derechos indígenas, porque “no es sólo traducir, estamos hablando de lenguaje jurídico; la traducción la hace un lingüista, pero aquí también se requería de un abogado experto en derechos indígenas para hacer la interpretación del lenguaje jurídico”.