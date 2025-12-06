Jared Laureles y Sergio Ocampo

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 8

Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, falleció el jueves en el municipio de Tixtla, Guerrero.

Estanislao Mendoza, padre de Miguel Mendoza (uno de los estudiantes ausentes) señaló que la señora Genoveva, de 60 años, murió a consecuencia de varias enfermedades, entre ellas diabetes, pero no dio más detalles.

El Comité de padres y madres de los 43 informó que sus restos fueron velados en la comunidad de Atliaca, de donde era originaria y que se realizó el sepelio en el panteón municipal ayer después del mediodía.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, expresó su pesar por la muerte de doña Genoveva, quien participaba activamente en las movilizaciones para exigir la presentación con vida de su hijo y de los otros 42 normalistas.

De igual forma lo hicieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña el caso, y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes externaron su solidaridad a la familia.

“Como tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos, su camino estuvo marcado por la dignidad y el amor”, destacó el organismo internacional.