Siete padres han fallecido sin obtener justicia
“Su camino estuvo marcado por la dignidad y el amor, destacó el Alto Comisionado de la ONU en México
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 8
Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, falleció el jueves en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Mendoza (uno de los estudiantes ausentes) señaló que la señora Genoveva, de 60 años, murió a consecuencia de varias enfermedades, entre ellas diabetes, pero no dio más detalles.
El Comité de padres y madres de los 43 informó que sus restos fueron velados en la comunidad de Atliaca, de donde era originaria y que se realizó el sepelio en el panteón municipal ayer después del mediodía.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, expresó su pesar por la muerte de doña Genoveva, quien participaba activamente en las movilizaciones para exigir la presentación con vida de su hijo y de los otros 42 normalistas.
De igual forma lo hicieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña el caso, y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes externaron su solidaridad a la familia.
“Como tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos, su camino estuvo marcado por la dignidad y el amor”, destacó el organismo internacional.
A más de 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el deceso de Genoveva se suma al de los otros seis padres y madres que han fallecido por enfermedad, sin haber cumplido su anhelo de ver a sus hijos nuevamente y de obtener justicia.
En 2018, murieron Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, y Tomás Ramírez, padre de Julio César (asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014). En 2021, Saúl Bruno, padre de Saúl; y Bernardo Campos, padre de José Ángel; en 2022, Ezequiel Mora, padre de Alexander.
El caso más reciente ocurrió en mayo pasado. Donato Abarca Beltrán, padre del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, pereció dentro de la escuela normal de Ayotzinapa a causa de un paro respiratorio.
Originario de Atlialca, el normalista Israel Caballero es padre y tiene tres hermanas; cuando ingresó a la normal de Ayotzinapa nació su hija (en agosto de 2014). La última vez que Genoveva Sánchez lo vio fue el 25 de septiembre de ese año, un día antes de su desaparición.