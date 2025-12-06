Política
Gobierno de México refrenda apoyo a la CPI
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 7

El gobierno de México refrendó su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), “piedra angular” de la justicia penal global y pieza clave en la lucha contra la impunidad, según una declaración difundida en el 24 periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, que se llevó a cabo del 1º al 5 de diciembre. La encargada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Pérez Galeana, subrayó la importancia de proteger la autonomía del tribunal, ya que la su independencia e integridad institucional son garantías para que la Corte pueda cumplir su mandato con imparcialidad y eficacia ante los complejos escenarios globales.

