Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 7

A su regreso de Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará hoy a las 10 horas en el Zócalo el acto por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó en redes que “la presidenta @Claudiashein encabezará, junto al pueblo de México, la celebración histórica de siete años de transformación profunda de nuestra nación”.

Adjuntó un video en el cual la mandataria invita al acto y señala que la 4T es “el arma más poderosa que tiene el pueblo de México, es el voto popular, es la democracia”.

En tanto, la solicitud del PAN de suspender esta conmemoración fue rechazada. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió que el Sheinbaum Fest 2025, como mencionó el denunciante, “no representa un daño inminente a un proceso electoral actual o futuro, es decir, no existe urgencia en el dictado de la medida cautelar”.