Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 7

Todos “tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”, afirmó la titular de la Fiscalía Gene-ral de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos a los integrantes de la Conferencia Nacional de Pro-curación de Justicia (CNPJ), encuentro en que los fiscales del país se comprometieron con el combate a la delincuencia y el fortalecimiento y coordinación interinstitucional, por lo que aprobaron la implementación, a escala nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego.

Durante la reunión en el Parque Nacional de la Justicia de la FGR en la Ciudad de México, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, señaló que no sólo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas.

Godoy Ramos consideró fundamental la 53 Asamblea Plenaria de la CNPJ para compartir el trabajo, mientras los fiscales se comprometieron a mantener “la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal”, para “fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego y de apoyar de manera eficaz los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal”.