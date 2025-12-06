Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 5

Integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional y Ejército Mexicano fueron capacitados en conjunto con integrantes del Comando Norte de los Estados Unidos, para la operación de una plataforma digital que identifica “desafíos que amenacen la seguridad en la frontera compartida entre ambos países” y que fortalecerá “las capacidades de seguridad durante eventos de alta relevancia”, como el Mundial de Futbol 2026.

La Semar dio a conocer que los efectivos mexicanos y los integrantes del Comando Norte de Estados Unidos “participaron en el entrenamiento del EDA y que ello tuvo lugar en las instalaciones de la institución naval en la Ciudad de México, en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR, por sus siglas en inglés).

El EDA es “un potente repositorio de datos y una herramienta de visualización que reúne información disponible pública y comercialmente para impulsar la seguridad y la estabilidad colectivas, respaldar respuestas rápidas ante desastres naturales y fomentar las asociaciones. Juntos, ayudan a abordar desafíos globales complejos, brindando información en tiempo real cuando más importa”.