▲ El sorteo del Mundial 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, donde genera gran expectación, se llevó a cabo ayer en el Centro Kennedy en Washington. Las estrellas deportivas Tom Brady, del futbol americano; Shaquille O’Neal, basquetbol; Aaron Judge, beisbol, y Wayne Gretzky, hockey, se encargaron del proceso de insaculación para garantizar la transparencia e imparcialidad en la conformación de los grupos. Durante la ceremonia, el mandatario estadunidense, Donald Trump, se puso a bailar mientras el grupo The Village People interpretaba su éxito YMCA, tema que acompaña al republicano en sus mítines. La titular del Poder Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, posó para el recuerdo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La modelo Heidi Klum fue presentadora del evento y atestiguó cómo el entrenador de la selección argentina (actual campeón), Lionel Scaloni, regresó la Copa a su plataforma. Foto Afp y Ap