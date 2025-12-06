Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 3

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó ayer la importancia estratégica del encuentro sostenido en Washington entre el presidente estadunidense Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum.

En una publicación en X, el diplomático aseguró que la reunión sirvió para reafirmar una “asociación histórica basada en resultados”, y para consolidar así los lazos diplomáticos entre ambas naciones en el inicio de esta nueva etapa bilateral.

En su mensaje, el coronel en retiro detalló que el diálogo sostenido entre los mandatarios “impulsa una agenda de alto nivel” que tiene como ejes centrales la cooperación, la seguridad y la prosperidad.