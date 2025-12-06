▲ La jefa del Ejecutivo también dialogó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney (derecha). Foto Presidencia

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 3

Washington. Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron ayer su primer encuentro presencial, en el Kennedy Center, inmediatamente después del espectáculo del sorteo de la Copa del Mundo.

La breve sesión bilateral fue cerrada a medios. Al concluir su día en Washington, la mandataria comentó que fue “una reunión muy positiva”, que duró casi una hora (no quedó claro si esta sesión incluyó a su contraparte canadiense, Mark Carney) y que “lo bueno es que fue muy cordial” y, por lo tanto, “me voy muy positiva”.

En el brevísimo intercambio con reporteros al concluir el día, al ser interrogada sobre si se abordó el tema del T-MEC, respondió que no. Sobre lo que dijo Trump de México, contestó que “somos un país extraordinario y que vamos muy bien”.

Reveló que invitó a Trump a México y que él también la había pedido regresar a Washington; sin embargo, no fijaron fechas.

La Presidenta inició su visita relámpago a esta capital decorada de nieve en el Centro Kennedy. Saludó a figuras del futbol en la llamada “alfombra roja” del sorteo del Mundial 2026 al avanzar hacia su reunión con el anfitrión del evento en una sala dentro de la sede cultural.

Al llegar Trump, confirmó que se estaría viendo con Sheinbaum y preguntado si abordaría el tema de la inmigración respondió que “sí”.

Durante el evento, Trump y Sheinbaum, con su contraparte canadiense, el primer ministro Mark Carney, estaban sentados en la gran sala del Centro Kennedy durante unos 50 minutos, donde intercambiaban palabras aunque no se informó sobre lo que estaban platicando.