Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 3
Washington. Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron ayer su primer encuentro presencial, en el Kennedy Center, inmediatamente después del espectáculo del sorteo de la Copa del Mundo.
La breve sesión bilateral fue cerrada a medios. Al concluir su día en Washington, la mandataria comentó que fue “una reunión muy positiva”, que duró casi una hora (no quedó claro si esta sesión incluyó a su contraparte canadiense, Mark Carney) y que “lo bueno es que fue muy cordial” y, por lo tanto, “me voy muy positiva”.
En el brevísimo intercambio con reporteros al concluir el día, al ser interrogada sobre si se abordó el tema del T-MEC, respondió que no. Sobre lo que dijo Trump de México, contestó que “somos un país extraordinario y que vamos muy bien”.
Reveló que invitó a Trump a México y que él también la había pedido regresar a Washington; sin embargo, no fijaron fechas.
La Presidenta inició su visita relámpago a esta capital decorada de nieve en el Centro Kennedy. Saludó a figuras del futbol en la llamada “alfombra roja” del sorteo del Mundial 2026 al avanzar hacia su reunión con el anfitrión del evento en una sala dentro de la sede cultural.
Al llegar Trump, confirmó que se estaría viendo con Sheinbaum y preguntado si abordaría el tema de la inmigración respondió que “sí”.
Durante el evento, Trump y Sheinbaum, con su contraparte canadiense, el primer ministro Mark Carney, estaban sentados en la gran sala del Centro Kennedy durante unos 50 minutos, donde intercambiaban palabras aunque no se informó sobre lo que estaban platicando.
Al concluir la ceremonia del sorteo, continuaron su plática en una sesión privada que sostuvieron en esa misma sede.
De ahí, la Presidenta se trasladó al Instituto Cultural Mexicano para una breve reunión con representantes de la comunidad mexicana en esta capital.
Al llegar ahí, fue recibida efusivamente e incluso recibió abrazos de algunos mexicanos que esperaban para darle la bienvenida.
Sheinbaum publicó un mensaje en su red social X, tras la reunión con Trump y Carney:
“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Futbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.
Asimismo, al evento del sorteo asistieron otros personajes de la política mexicana, como la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que publicó un video entre la nieve de las calles de Washington, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien incluso llevó una playera del Tricolor con su nombre en la espalda.