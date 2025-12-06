De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 3

En su primera reunión con connacionales residentes en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que “poco a poco se vayan asentando las cosas” ante la política migratoria del gobierno de Donald Trump, y les ratificó que siempre los defenderá y también a México.

“Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos, que la han pasado difícil y lo que hemos buscado es mejorar en los consulados”, señaló en el Instituto Cultural Mexicano, donde fue recibida con música de mariachi y con gritos de “¡no estás sola!”

A los connacionales les pidió hacerle saber “todo lo que sigue mal, lo que sienten que no está funcionando bien (porque) nuestro interés es que los consulados no solamente ayuden a las y a los mexicanos a todo lo que tiene que ver con trámites y otras cuestiones que son necesarias”.

Subrayó que siempre habla bien de las mexicanas y mexicanos que viven aquí; “siempre planteo que somos trabajadores, gente honesta y lo que queremos es un buen trato”.

Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al término del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resaltó los cambios hechos en consulados para convertirlos en espacios para apoyar a los mexicanos y para que se “sientan abrazados por los cónsules”.

Expresó que se está tratando que mejore su funcionamiento, aunque “aún falta, pero sepan que estamos con ustedes”.

Sheinbaum Pardo resaltó que es fundamental la aportación de los mexicanos en Estados Unidos, como también lo es que millones mantienen el apoyo a sus familias en México, “lo que agradecemos mucho.

“Y siempre vamos a estar en contacto defendiéndolos y defendiendo a México en cualquier lugar que estemos porque somos un país extraordinario”.