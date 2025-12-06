C

on ánimo futbolero –antes asistieron al sorteo del Mundial 2026, organizado por la FIFA– se reunieron en Washington los tres mandatarios de las naciones firmantes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) –a la vez, sedes de la Copa Mundial del próximo año– y lo hicieron en un ambiente previamente enrarecido por uno de ellos: Donald Trump, quien apenas 24 horas atrás una vez más perversamente dejó correr el balón de que “posiblemente dejaré expirar” ese acuerdo y “elaboraré” o “llegaré a otro”, porque, según su ya muy sobada versión, sus “socios” y “amigos” del sur y norte de sus fronteras “se han aprovechado de nosotros como casi todas las demás naciones”.

Por cierto, de ridículo en ridículo, ayer Trump (en esta ocasión gracias a su patiño Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien promovió esta pieza de humor negro) recibió el “Premio de la Paz” creado ex profeso por esa organización de la mafia futbolera internacional, galardón que por primera vez se entrega –versión oficial– “a los individuos que han emprendido acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz”, y como el orate de la Casa Blanca no ha hecho otra cosa que ponerla en constante peligro se adjudicó la estrellita de latón, en una suerte de revancha porque el jurado del Premio Nobel de la Paz lo mandó a paseo. Eso sí, cínicamente el magnate aseguró que “he salvado millones de vidas”. Cara dura.

Pero más allá de esa grotesca entrega de la corcholata y concluido el citado sorteo, la presidenta Sheinbaum, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el propio Trump se reunieron por alrededor de una hora con el T-MEC como centro de atención, especialmente después de que el bipolar de la Casa Blanca se aventó al ruedo con el comentario que se cita líneas arriba.

De hecho, antes de su viaje a Washington, la mandataria adelantó que “en realidad, el tratado no termina; hay una revisión, pero no es cierto que concluya el próximo año. Pero bueno, en su visión (la de Trump) y lo plantea de esta manera, pero también que puede haber otro tratado. Es parte también de su forma de comunicar y la idea (de la reunión tripartita de ayer) es platicar un poco de esto; va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo es ver hacia dónde vamos, cómo seguimos trabajando juntos y poder acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”.