a se ha hablado, en ocasión de sus primeros 90 años, del recorrido del maestro Alberto Híjar por las aulas, la militancia y las luchas de México y de otros países de América Latina. También habrá que acercar la mirada a las calles, la protesta, el pronunciamiento, el posicionamiento, la presencia física (además de la elaboración intelectual), del maestro en las luchas y movimientos sociales de la reciente década.

Lo conocí en la calle, como se conoce, en mi ámbito, a las grandes y buenas personas. En una marcha, por supuesto. Recuerdo al maestro Alberto en la instalación de una placa frente al edificio de Circular Morelia 8, colonia Roma, un sitio infame donde se secuestró, torturó (entre ellos a él) y asesinó a militantes y activistas como política de Estado.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres de ellos, lo llevó, desde el primer momento, no sólo a pronunciarse, sino a participar activamente en muchas de las ya incontables movilizaciones y pronunciamientos.

Híjar dota de historia las ins-talaciones de los Antimonumentos sembrados en la Ciudad de México. Ofrece datos, fechas, pasajes históricos. “Son una respuesta necesaria a la ocupación capitalista”, dice, y de su mano se recorre la avenida de las indignaciones actuales y del caminar colectivo.