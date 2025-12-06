Rima al sorteo del Mundial 2026
on un premio paradoja
por la paz inexistente,
la Presidenta presente,
gran apoyo al Tri se antoja.
Benjamín Cortés V.
Impunidad en desalojos no puede seguir, señala
La nota de la reportera de este diario Mara Ximena sobre irregularidades encontradas en el juicio de desalojo de vecinos de la calle de Cuba 11, Centro Histórico, en la CDMX, deriva en una gravísima responsabilidad por parte de la fiscalía capitalina, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y el propio tribunal de justicia, al no investigar ni sancionar los abusos, robo y demás posibles delitos de quienes realizaron el violento desalojo en ese domicilio.
Por lo menos, públicamente no se ha sabido de una intervención eficaz de esas instituciones hasta la fecha.
Por decenas de años se ha afectado nuestra ciudad con gobiernos priístas y panistas. Instamos a la 4T a romper ya esa lacerante impunidad.
José Lavanderos
Pedro Haces, vergüenza para Morena, opina
La participación del legislador Pedro Haces en la recepción, en la Cámara de Diputados, del rabino sionista israelí, David Yosef, lo hace cómplice del genocidio en contra del pueblo palestino.
No es de extrañar, Pedro Haces es un gángster disfrazado de dirigente sindical y ligado a lo más turbio del régimen anterior. Basta ver la lista de diputados que lo acompañaron en este ignominioso evento prosionista: Miguel Alonso Reyes, Margarita Zavala, Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arturo Madrazo Silva, Claudia Sánchez Juárez, Rubén Moreira Valdez y Socorro Jasso Nieto.
No hay cálculo parlamentario o político que justifique la permanencia de Pedro Haces en Morena. Debe ser expulsado lo más rápidamente posible.
José Luis Hernández Ayala
Celebra “reconocimiento mundial” a gobiernos 4T
Enorme entusiasmo ha despertado la celebración de hoy, en el corazón histórico, político y cultural de México, el Zócalo capitalino, por el séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación; un cambio colmado de justicia, bienestar y felicidad para millones de compatriotas que decidieron modificar el rumbo de la nave patria para sanar el cuerpo y salvar el alma de la nación a las puertas del infierno, arrinconada por conservadores fascistas, mediocres y corruptos que intentaban destruirla junto a la grandeza ancestral, la gloria eterna y el espíritu humano que llena de orgullo genuino, auténtico y consciente a la mayoría sustantiva de los mexicanos.
El reconocimiento mundial por la acertada conducción del Estado mexicano con los gobiernos revolucionarios de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “el pan de cada día” en todos los rincones del planeta, como se demostró en la reunión de Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá para la organización del campeonato mundial de futbol del próximo año.
Daniel Moctezuma Jiménez
Invitaciones
Obra: Las manos que manchan el cristal
El centro cultural El Albergue del Arte, Artemisa Teatro y Tadeco Teatro invitan al cierre de temporada de la obra Las manos que manchan el cristal, de Juan Cristóbal Castillo. Dirección: Juan Carlos Cuéllar; reparto: Águeda Valenzuela, Gustavo Ávila y Jair Preciado.
La natividad significa “el acto de nacer”. Es una festividad para celebrar el nacimiento del hijo de ese Dios que nos quiere dar esperanza en la noche más fría y oscura del año. Noche para examinar y evaluar nuestra vida y pensamientos, sentimientos y acciones. Para recordar, dar gracias y perdonar. Pero, qué pasa cuando en esta noche tan significativa aparece una mancha de descarnada realidad que trastoca y ensucia y hace que se nos olvide la esperanza y, por lo tanto, nuestra humanidad. Olvidar que, en esta natividad, nuestra natividad, todos los niños son sagrados.
La temporada 2025 tendrá funciones mañana y los sábados 13 y 27 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán.
Reservaciones al teléfono: 55-5554-6228. Entrada libre.
Jornada en homenaje a Lucio Cabañas
Se invita a la Jornada en homenaje por el natalicio y caída en combate (02 de diciembre de 1974) del profesor Lucio Cabañas Barrientos, quién nació en el Porvenir, municipio Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 15 de diciembre de 1937, por tal motivo se realizará el Concierto artístico musical, titulado: Lucio vive. 88 Años de lucha. Con la presentación musical en el tributo de Amelia Escalante, Grupo Cuicatl, Grupo Zafra, Tonatihuh de la Cruz, Jesús G. Jiménez "Trovador Errado" y Anthar López. Hoy, a las 15:30 horas
Además de la Muestra de cines documental: Semos Memoria, con las películas a partir del lunes 8 de diciembre, Himno, Chile /2024; martes 9, El Edén Bajo el Fusi, l México/1982 y el miércoles 10, la Guerrilla y la Esperanza, México/2025. Todas las funciones serán a las 17:00 horas.
Centro Cultural Futurama, calle Otavalo num. 7, esquina Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, entre el metro Lindavista y la estación del microbús Politécnico, de la línea 6. Entrada Libre.
Gerardo Soberanes Rodríguez
Asamblea de solidaridad con Palestina
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos les hace una atenta invitación para que participen en nuestra 8ª Asamblea Internacional en el Hemiciclo a Juárez, hoy a partir de las 11:00 ahoras. Tendremos una charla a cargo de la compañera palestina Rula Shadeed jurista, feminista, activista y defensora. Además tomará la palabra nuestro compañero Eduardo Correa sobre la Geopolítica de America Latina y el compañero Daniel González abordará el tema del Arte y Cultura para la vida.
Habrá diversas actividades cuturales desde la elaboración de un Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra Palestina, pintura y la participación de la compañera Amelia Escalante, Martín Martínez, Aaron González, y el Taller del Sur.
Daniela González López
Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos