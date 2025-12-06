Rima al sorteo del Mundial 2026

C

on un premio paradoja

por la paz inexistente,

la Presidenta presente,

gran apoyo al Tri se antoja.

Benjamín Cortés V.

Impunidad en desalojos no puede seguir, señala

La nota de la reportera de este diario Mara Ximena sobre irregularidades encontradas en el juicio de desalojo de vecinos de la calle de Cuba 11, Centro Histórico, en la CDMX, deriva en una gravísima responsabilidad por parte de la fiscalía capitalina, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y el propio tribunal de justicia, al no investigar ni sancionar los abusos, robo y demás posibles delitos de quienes realizaron el violento desalojo en ese domicilio.

Por lo menos, públicamente no se ha sabido de una intervención eficaz de esas instituciones hasta la fecha.

Por decenas de años se ha afectado nuestra ciudad con gobiernos priístas y panistas. Instamos a la 4T a romper ya esa lacerante impunidad.

José Lavanderos

Pedro Haces, vergüenza para Morena, opina

La participación del legislador Pedro Haces en la recepción, en la Cámara de Diputados, del rabino sionista israelí, David Yosef, lo hace cómplice del genocidio en contra del pueblo palestino.

No es de extrañar, Pedro Haces es un gángster disfrazado de dirigente sindical y ligado a lo más turbio del régimen anterior. Basta ver la lista de diputados que lo acompañaron en este ignominioso evento prosionista: Miguel Alonso Reyes, Margarita Zavala, Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arturo Madrazo Silva, Claudia Sánchez Juárez, Rubén Moreira Valdez y Socorro Jasso Nieto.

No hay cálculo parlamentario o político que justifique la permanencia de Pedro Haces en Morena. Debe ser expulsado lo más rápidamente posible.

José Luis Hernández Ayala

Celebra “reconocimiento mundial” a gobiernos 4T

Enorme entusiasmo ha despertado la celebración de hoy, en el corazón histórico, político y cultural de México, el Zócalo capitalino, por el séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación; un cambio colmado de justicia, bienestar y felicidad para millones de compatriotas que decidieron modificar el rumbo de la nave patria para sanar el cuerpo y salvar el alma de la nación a las puertas del infierno, arrinconada por conservadores fascistas, mediocres y corruptos que intentaban destruirla junto a la grandeza ancestral, la gloria eterna y el espíritu humano que llena de orgullo genuino, auténtico y consciente a la mayoría sustantiva de los mexicanos.

El reconocimiento mundial por la acertada conducción del Estado mexicano con los gobiernos revolucionarios de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “el pan de cada día” en todos los rincones del planeta, como se demostró en la reunión de Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá para la organización del campeonato mundial de futbol del próximo año.

Daniel Moctezuma Jiménez

Invitaciones

Obra: Las manos que manchan el cristal

El centro cultural El Albergue del Arte, Artemisa Teatro y Tadeco Teatro invitan al cierre de temporada de la obra Las manos que manchan el cristal, de Juan Cristóbal Castillo. Dirección: Juan Carlos Cuéllar; reparto: Águeda Valenzuela, Gustavo Ávila y Jair Preciado.