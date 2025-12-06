Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 20
Miami. Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron que sostendrán una tercera jornada de conversaciones hoy en Miami para continuar las pláticas relativas al plan del mandatario sobre el fin de la guerra con Rusia.
“Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas”, expuso el Departamento de Estado estadunidense.
En un comunicado se precisó que las partes definieron “el marco de los acuerdos de seguridad y las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera”. Asimismo, “revisaron por separado la agenda de prosperidad futura, que busca apoyar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo”.
El enviado Steve Witkoff y el yerno del magnate republicano, Jared Kushner, participan en las conversaciones. Del lado ucranio se encuentran el negociador Roustem Oumerov y el general Andreï Hnatov.
El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, y Witkoff sostuvieron esta semana un “diálogo realmente amistoso”, y aseguró que la presencia del enviado estadunidense es muy “útil”, reportó la televisión estatal rusa.
“Kushner ha estado implicado desde hace un tiempo en las conversaciones de paz ruso-ucranias y está trabajando muy activamente, incluso de forma frenética, en algunas áreas”, explicó durante una entrevista con la cadena de televisión Zvezda, tras añadir que su personalidad “ha traído una postura más sistemática a este trabajo”.
Ushakov informó que Moscú y Washington están avanzando en las conversaciones de paz sobre Kiev, tras señalar que una reunión entre Putin y su homólogo estadunidense sería posible. “Podría tener lugar, desde luego, porque la discusión de todos los asuntos en Moscú se dio a partir de los entendimientos clave alcanzados en Anchorage”, sostuvo, en referencia a la cumbre de ambos líderes en agosto pasado en Alaska.
Reinstauran servicio militar voluntario alemán
Por otro lado, legisladores alemanes aprobaron el plan del gobierno para atraer más reclutas militares mientras el país intenta aumentar las filas de sus fuerzas armadas ante la creciente preocupación por la amenaza que representa Rusia.
La iniciativa incluye también exámenes médicos obligatorios. La cámara baja del Parlamento, el Bundestag, aprobó el plan con 323 votos a favor, 272 en contra y una abstención. Se trata de una versión modificada de un proyecto que fue aprobado en agosto por el gobierno del canciller Friedrich Merz.
Estas disposiciones se introducirán a partir de mediados de 2027, precisó el ministerio de defensa en un comunicado, siempre y cuando lo apruebe la cámara alta del parlamento.
En principio, el servicio militar será voluntario pero el dispositivo podría modificarse si la situación de seguridad “se deteriorara” y los objetivos en materia de efectivos no se alcanzaran, indicó el ministro de Defensa, Boris Pistorius.