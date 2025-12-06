Afp, Europa Press y Ap

Miami. Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron que sostendrán una tercera jornada de conversaciones hoy en Miami para continuar las pláticas relativas al plan del mandatario sobre el fin de la guerra con Rusia.

“Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas”, expuso el Departamento de Estado estadunidense.

En un comunicado se precisó que las partes definieron “el marco de los acuerdos de seguridad y las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera”. Asimismo, “revisaron por separado la agenda de prosperidad futura, que busca apoyar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo”.

El enviado Steve Witkoff y el yerno del magnate republicano, Jared Kushner, participan en las conversaciones. Del lado ucranio se encuentran el negociador Roustem Oumerov y el general Andreï Hnatov.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, y Witkoff sostuvieron esta semana un “diálogo realmente amistoso”, y aseguró que la presencia del enviado estadunidense es muy “útil”, reportó la televisión estatal rusa.

“Kushner ha estado implicado desde hace un tiempo en las conversaciones de paz ruso-ucranias y está trabajando muy activamente, incluso de forma frenética, en algunas áreas”, explicó durante una entrevista con la cadena de televisión Zvezda, tras añadir que su personalidad “ha traído una postura más sistemática a este trabajo”.