▲ Velorio en Jan Yunis tras uno de los ataques contra la población en Gaza. Foto Afp

Ap, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 20

Gaza. Israel continúo ayer con su campaña de ataques en la franja de Gaza, donde al menos tres personas fueron asesinadas y decenas más resultaron heridas durante la última jornada, pese al alto el fuego vigente en territorio palestino.

El ejército indicó en un comunicado que su fuerza aérea lanzó una ofensiva contra quienes “portaban objetos sospechosos” y quienes se acercaron a los soldados en el norte de la franja. No se especificó exactamente de qué “objetos sospechosos” se trató ni se proporcionó información adicional acerca de los abatidos. Uno de los palestinos murió en el ataque, añadió.

Fuentes locales citadas por la agencia de noticias Wafa afirmaron que las tropas abrieron fuego contra un grupo en el barrio de Al Tufá, dejando una mujer ultimada y decenas de heridos, algunos en estado crítico, por lo que no se descartó que aumente la cifra de fallecidos.

En Cisjordania reocupada, Tel Aviv mató a un hombre durante una redada en Nablús, denunció el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), al tiempo que fuentes de seguridad citadas por Wafa reportaron que las tropas abrieron fuego en la localidad de Udala.

Expusieron que los militares irrumpieron en el centro de la localidad y una antigua mezquita, donde lanzaron disparos y gases lacrimógenos cuando un grupo de asistentes abandonaba el lugar, lo que derivó en enfrentamientos. Al cierre de esta edición, el ejército israelí no se pronunció sobre este incidente.

Mientras trabajaban en sus tierras agrícolas en Khirbet Yarza, al este de Tubas, colonos atacaron a varias personas y arrancaron olivos, informó el jefe del consejo de la aldea de Yirza, Mukhlis Masa’id.

De acuerdo con Al Jazeera, agregó que los ataques contra los ciudadanos palestinos aumentan a medida que comienzan el arado y la siembra de la tierra en la temporada de lluvias de cada año.

En tanto, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por abrumadora mayoría extender tres años más el mandato de la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa), a pesar de los intentos de criminalización de su labor en el marco de la ofensiva lanzada hace más de dos años por Tel Aviv contra la franja de Gaza.

La votación (que establece la extensión del mandato hasta el 30 de junio de 2029) salió adelante con 151 sufragios en favor, mientras 10 países se manifestaron en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel. Otros 14 se abstuvieron.

La asamblea aplaudió a la Unrwa por la entrega de ayuda vital a los refugiados y su papel como factor de estabilización en la región de Medio Oriente.

Philippe Lazzarini, comisionado general del organismo, “saludó la votación abrumadora de la Asamblea General de la ONU para renovar el mandato” de la agencia, lo que “refleja la amplia solidaridad de las personas de todo el mundo con los refugiados palestinos”, subrayó.

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) reportó que más de 70 menores murieron en el enclave palestino desde que entró en vigor la tregua, el mes pasado.

“Un alto el fuego debe traducirse en seguridad genuina para los niños, no en más pérdidas”, escribió la oficina en redes sociales, tras sentenciar que “todo menor tiene derecho a vivir. La matanza infantil debe cesar ya”.