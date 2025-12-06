▲ A la izquierda, Macron, y a la derecha, Xi, en un encuentro en Sichuan. Foto Xinhua

Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 19

Pekín. China y Francia respaldaron todas las gestiones para el fin de la guerra en Ucrania y la restauración de la paz de acuerdo con el derecho internacional, indicaron los presidentes Xi Jinping y Emmanuel Macron, quien concluyó su visita al gigante asiático.

Los mandatarios remarcaron su compromiso con la resolución pacífica de las diferencias y disputas entre estados mediante el diálogo y las consultas.

Respecto al conflicto palestino-israelí, llamaron al establecimiento de condiciones favorables para implementar la solución de dos estados, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1947.

“China y Francia ratifican la necesidad de que se creen condiciones favorables para la implementación eficaz del plan de los dos estados para los dos pueblos, que es la única solución real que responde a las esperanzas genuinas de los israelíes y los palestinos en una paz justa y duradera, y seguridad”, expuso la declaración conjunta.

Macron pidió mantener “el esfuerzo de guerra” en favor de Kiev frente a Moscú y resistir a un “espíritu de división” entre europeos y estadunidenses. “Hay que mantener el esfuerzo de guerra, continuar las conversaciones que preparan la paz, pero aumentar la presión especialmente sobre la economía rusa”, agregó el presidente francés.