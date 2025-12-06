Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 18

Darfur. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó la muerte de más de 10 niños de entre 5 y 7 años en un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares contra una guardería en la ciudad de Ghadir, en Sudán, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el grupo y el ejército sudanés. “Matar a niños en su escuela es una violación atroz de los derechos de la infancia”, declaró el representante de la agencia en Sudán, Sheldon Yett, y denunció que el asesinato y mutilación de niños, así como los ataques contra escuelas y hospitales, constituyen “graves violaciones” de los derechos de la infancia.