Hijo de Bolsonaro anuncia candidatura presidencial
Hijo de Bolsonaro anuncia candidatura presidencial
 
Periódico La Jornada
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 18

Brasilia. Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2026, al asegurar que su padre lo designó como su sucesor político en el país. “Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación… Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión”, escribió en una publicación en X.

