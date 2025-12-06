Afp

Taipei. Taiwán afirmó ayer que China desplegó buques de guerra en el marco de “operaciones militares” que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional, lo que supone una “amenaza” para la región. Este despliegue es “significativo”, indicó una fuente de los servicios de seguridad taiwaneses bajo condición de anonimato, sin precisar el número de barcos chinos detectados. Pekín no confirmó ni negó las maniobras. El portavoz del ministerio de Defensa de China, Jiang Bin, aseguró que el entrenamiento naval en altamar cumple con el derecho internacional y “no está dirigido contra ningún país o objetivo específico”, al tiempo que la cancillería china defendió que su país “ha seguido de manera constante una política defensiva” y pidió a las “partes relevantes” no “sobrerreaccionar ni (...) caer en exageraciones infundadas”.